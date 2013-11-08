澳新汇市：澳元一度受澳洲央行言论打击，市场关注中国贸易数据

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
澳元兑欧元涨幅缩小。欧元触及四个月低点1.4043澳元，因此前欧洲央行意外降息。欧元最新报1.4203澳元，周一以来下跌0.8%。
澳元兑日圆 走势艰难，周四下跌1.3%至一个月低点92.29日圆。
澳洲央行在70页的季度报告中说，预计2014年经济增速将为2-3%，低于之前预估的2.5-3.5%。但央行仍然预计2015年经济增速将加快至2.75-4.5%，与之前预估相同。
澳洲央行也承认，澳元未来一年左右有可能居高不下，因此“不排除”未来进一步降息的可能性。澳洲利率已经处于2.5%的记录低点。
新西兰元兑美元 也从0.8380美元跌至0.8324美元附近，周三曾触及两周高点0.8415美元，因国内就业数据强劲。
新西兰元近期支撑位依次在0.8305美元和0.8280美元，首道阻力位在0.8355美元。
澳元兑新西兰元 守在前日触及的三周低点1.1305新西兰元略上方。(完)
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路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------