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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 10:05 BJT

澳新汇市：澳元一度受澳洲央行言论打击，市场关注中国贸易数据

澳元兑欧元涨幅缩小。欧元触及四个月低点1.4043澳元，因此前欧洲央行意外降息。欧元最新报1.4203澳元，周一以来下跌0.8%。

澳元兑日圆 走势艰难，周四下跌1.3%至一个月低点92.29日圆。

澳洲央行在70页的季度报告中说，预计2014年经济增速将为2-3%，低于之前预估的2.5-3.5%。但央行仍然预计2015年经济增速将加快至2.75-4.5%，与之前预估相同。

澳洲央行也承认，澳元未来一年左右有可能居高不下，因此“不排除”未来进一步降息的可能性。澳洲利率已经处于2.5%的记录低点。

新西兰元兑美元 也从0.8380美元跌至0.8324美元附近，周三曾触及两周高点0.8415美元，因国内就业数据强劲。

新西兰元近期支撑位依次在0.8305美元和0.8280美元，首道阻力位在0.8355美元。

澳元兑新西兰元 守在前日触及的三周低点1.1305新西兰元略上方。(完)

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