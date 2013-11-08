台湾债市：五年公债殖利率盘初续随美债走低，因美国经济成长优于预期

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透台北11月8日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周五盘初殖利率微幅走低。交易员认为，美国第三季经济成长优于预期，及欧洲央行意外降息，令盘初台债殖利率随美债走跌。
交易员指出，尽管近期美国经济数据屡屡优于预期，但美国今日稍晚将公布10月非农就业报告，市场观望气氛偏向观望，稍有收敛台债殖利率跌幅，料今日五年券102/11殖利率主要交投区间落在1.09-1.11%。
“今天台债气氛有小偏多。”一位外银交易员称。
美国公债价格周四上升，因欧洲央行(ECB)意外降息，而且投资者对美国未来的经济增长状况感到担忧。指标10年期公债价格 上升10/32，收益率(殖利率)从周三尾盘的2.64%降至2.605%。
观察市场最新动态：
* 美国指标10年期公债殖利率亚洲早盘大致持平
* 美国非农就业数据公布在即，市场观望气氛偏浓
* 五年券102/11及10年券102/10盘初成交量皆萎缩
* 今日五年及10年期主流券殖利率料狭幅区间整理
预估指标公债今日主要交投区间：
* 102/11：1.09-1.11%
* 102/10：1.68-1.70%
本地时间09:50时最新报价：
* 102/11期五年公债殖利率跌0.95基点报1.1000%
* 102/10期10年公债殖利率跌0.60基点报1.6940%
以下为最新相关报导链接：
* 美债周五展望：公债价格上扬，受美国经济增长疑虑和欧洲央行降息所助
* 焦点：欧洲央行调降指标利率至纪录新低，准备必要时进一步支撑经济
* 综述：美国第三季增速为一年来最快，但基本形势仍显疲弱
* 美国数据：9月消费者信贷增加137.4亿美元，预估为增长120亿美元
* 表格：美国11月2日当周初请失业金人数降至33.6万人，预估为33.5万人
* 路透调查：美国10月非农就业预计增长12.5万，政府停摆可能扭曲数据 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------