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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 09:58 BJT

台湾债市：五年公债殖利率盘初续随美债走低，因美国经济成长优于预期

路透台北11月8日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周五盘初殖利率微幅走低。交易员认为，美国第三季经济成长优于预期，及欧洲央行意外降息，令盘初台债殖利率随美债走跌。

交易员指出，尽管近期美国经济数据屡屡优于预期，但美国今日稍晚将公布10月非农就业报告，市场观望气氛偏向观望，稍有收敛台债殖利率跌幅，料今日五年券102/11殖利率主要交投区间落在1.09-1.11%。

“今天台债气氛有小偏多。”一位外银交易员称。

美国公债价格周四上升，因欧洲央行(ECB)意外降息，而且投资者对美国未来的经济增长状况感到担忧。指标10年期公债价格 上升10/32，收益率(殖利率)从周三尾盘的2.64%降至2.605%。

观察市场最新动态：

* 美国指标10年期公债殖利率亚洲早盘大致持平

* 美国非农就业数据公布在即，市场观望气氛偏浓

* 五年券102/11及10年券102/10盘初成交量皆萎缩

* 今日五年及10年期主流券殖利率料狭幅区间整理

预估指标公债今日主要交投区间：

* 102/11：1.09-1.11%

* 102/10：1.68-1.70%

本地时间09:50时最新报价：

* 102/11期五年公债殖利率跌0.95基点报1.1000%

* 102/10期10年公债殖利率跌0.60基点报1.6940%

以下为最新相关报导链接：

* 美债周五展望：公债价格上扬，受美国经济增长疑虑和欧洲央行降息所助

* 焦点：欧洲央行调降指标利率至纪录新低，准备必要时进一步支撑经济

* 综述：美国第三季增速为一年来最快，但基本形势仍显疲弱

* 美国数据：9月消费者信贷增加137.4亿美元，预估为增长120亿美元

* 表格：美国11月2日当周初请失业金人数降至33.6万人，预估为33.5万人

* 路透调查：美国10月非农就业预计增长12.5万，政府停摆可能扭曲数据 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
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