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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 10:05 BJT

香港个股：首创置业停牌，待刊发可能收购另一上市公司的公告

路透香港11月8日 - 中国房地产商--首创置业 周五股份暂停买卖，公司在停牌声明中称，将发出须予披露交易，并涉及可能收购另一家上市公司的公告。

首创置业投资者关系主管冯瑜坚接受电话查询时表示，公司正准备一些相应的披露材料提交予联交所审批，目前不能透露内容。

首创置业于2003年以H股形式在港上市，其母公司为首创集团，首创集团由北京市政府直接监管，是北京市最大型的企业之一。

该公司目前市值约56.17亿港元。今年首10个月首创置业的累计合同签约金额为114.8亿元人民币，按年升13%；只及全年目标200亿元的57.4%。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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