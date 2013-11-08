美国政治：国务卿克里参与伊朗核谈判，致力于达成协议

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透日内瓦11月8日 - 美国国务卿克里周五将在日内瓦参加主要大国与伊朗的核谈判，以敲定一项拖延已久的协议，解决长达十年的伊朗核问题僵局。
美国国务院一名高级官员称，正在中东地区访问的克里将应欧盟外交事务暨安全政策高级代表阿斯顿(Catherine Ashton) 之邀飞往日内瓦，致力于在谈判中“减小分歧”。
阿斯顿正代表联合国安理会五个常任理事国以及德国，协调与伊朗的谈判。
在11月7-8日的首次谈判之后，双方均表示就达成协议取得进展。根据协议，伊朗将限制一些核活动，以换取部分取消严重损害该国经济的制裁。
不过谈判官员提醒称，在未来数小时非常复杂的谈判中，还有工作需要完成，无法保证谈判会成功。伊朗否认了西方对其寻求制造核武器能力的指控。
伊朗外交部副部长Abbas Araqchi称，要断言本周能否达成协议还为时太早，但他表示谨慎乐观。(完) (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------