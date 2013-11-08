《特写》新债发行遇寒冬，中国式人情来帮忙

作者 康熙泽

路透北京11月8日 - 北京一券商从事债券承销工作的刘先生手上负责两期信用债发行，债市寒冬一级的新债也难脱强压，不过在与投资者的多日沟通后，他的项目都以客户认可的水平顺利发出，部门领导为此不惜打“飞的”当日往返，为团队庆祝。

这只是当前新债发行陷入困境的一个缩影，无论利率债、信用债，因机构对短期债市走向看法谨慎等多重因素，需求不济，各类承销机构承受销售能力的大考。

“现在真是很不好发，一级供给压力大，二级收益率一直上行，可能一个月之前6%买的，现在都7%了，那账面浮亏多少啊，所以不敢买。”北京一券商债券承销人士无奈的说。

她并表示，面对疲弱的市况，有部分不太急于融资的客户青睐延期，待市场好转一些再启动发行，但对于急于融资的发行人，承销商只能劝其提高发行利率，以收益优势吸引投资者。“市场机制中，价格好还是能发出去，不然现在(新债)真是难卖。”

银行间市场交易商协会每周一发布非金融企业债务融资工具定价估值，最新数据显示，一年期AAA和AA级品种，估值分别在5.61%和6.31%，同评级10年期的估值分别为5.87%和7.14%。这一水位较一个月前的5.31%和6.05%，及5.72%和7%有显着攀升。

利率债方面的发行亦不容乐观，国债与政策性金融债的发行利率节节攀升，有交易员已在微博上发出疑问：国债发行成本不断上升，是否会触及财政部的神经？

中国农业银行此前也发布公告称，原定于周四(11月7日)发行的金融债券因故推迟，时间另行通知。

本周已发行的数期新债中，中长债招标结果不同程度的高于预期。其中国开行 周二第二次增发的五期固息债，中标收益率仍较首次增发继续上行，多个期限并创下历史新高。

而展望下周一级供给，因压力过猛，有市场人士戏称其为“超级供应周”。据已公布的信息显示，下周利率债发行规模在逾1,000亿元人民币。此外，市场人士透露，下周可能发行150亿元铁道债，期限为10年和20年。

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新债发行陷入困境，各家承销商的销售能力面临大考，除推迟发行时间窗外，他们也在积极寻觅对策。

“各种打电话，要不就是领导亲自上门拜访，当然我们也动员发行人去尽量自己想想办法。另外有的债我们会考虑包销。”一信用债承销商人士称。

北京一银行交易指出，市场中有一定的人情因素存在。“之前你拿了别人的，那下次别人也得拿你的。”另外他并表示，银行比其他类型的承销团成员在自有资金上存在一些优势，如果一些债实在卖不出去，可以选择自己持有一些。

另据市场人士透露，有些发行大户，将发债与该机构其他业务相关联。而有部分信用债发行人，或动员当地的地方银行，发行理财产品与其对接。

国泰君安证券最新研究报告指出，9月银行对于增量债券的配置比例跌入历史低谷，10月这一情况有所好转，但利率债配置比例远未回到上半年水平。不过报告提到，相对来看，银行对于企债的需求反弹更为明显。

经历债市寒冬的市场参与者们，期待曙光的到来，但现券何时能有实质改善，一二级联袂走弱的市况又还将持续多久？上述银行交易员在回答这一问题时显出略显无奈。

“我们预计收益率已经在高位了，可它就还是会往上涨，利好的因素可能影响不大，但一点点利空的因素就可能成为(走弱的)导火索。现在央行的态度是很坚决的，加之配置户需求迟迟起不来，我觉得短期都难有机会。”他说。

不过市场中也有乐观人士，针对利率品市场，国信证券周五发布的报告称，坚持认为年内市场转折的信号应该还是会出现，11月中旬和12月中旬是较为敏感的时间窗口，价值投资者无须顾及情绪因素，强化配置；趋势投资者可以静观其变，等待进一步明确的信号出现。

本周现券跌跌不休，市场对未来货币政策更加审慎的预期不断被强化，悲观情绪升温止损盘涌出，其中10年国债收益率已经攀升至逾五年来的新高。