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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 10:18 BJT

日本股市：跟随美股走势跌至一个月低点，关注非农就业数据

路透东京11月8日 - 日本股市周五早盘跌至一个月低点，此前美股大跌打压了风险偏好，令投资者在关键的美国非农就业数据公布前夕处于守势。

日经指数 早盘中段跌0.9%至14,096.96点，此前一度跌至14,026.17点，为10月9日以来最低。日经指数仍低于14,193.99，即5月高点至6月低点跌势的50%回档位。

索尼 跌2.4%，丰田汽车 下滑0.8%。

Nikon 大跌6.3%至一个月低点。

东证股价指数 下滑0.7%至1,176.56。(完)
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