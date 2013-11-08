企业并购：澳洲麦格理拟以8亿美元全现金收购莱斯银行基金部门

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透11月7日 - 华尔街日报报导称，澳洲麦格理集团 准备在未来两周发出提议，拟以8亿美元全现金方式收购英国莱斯银行集团 旗下的Scottish Widows资产管理部门，这有可能把安本资产管理挤出竞购行列。
安本资产管理上月表示，正在洽谈向莱斯银行收购Scottish Widows Investment Partnership(SWIP)。
根据协议，莱斯银行将获得安本的股份，其余现金支付部分则要根据SWIP未来的业绩表现而定。
但华尔街日报援引消息人士的话报导，安本发行股票的计划让其收购提议的吸引力大为下降。报导还称，预计莱斯银行将在11月22日之前就出售事宜作出决定。
莱斯银行在4月聘请德意志银行为SWIP出售提供咨询。据分析师称，此项资产出售将帮助莱斯银行满足监管规定对于增资的要求。
目前英国银行业不得不考虑进一步剥离资产，此前英国央行表示，银行业必须在年底前增加资本金，以便为消化未来出现的贷款损失做好准备。
莱斯银行拒绝就此事置评，亦未能在工作时间之外联系到麦格理对此置评。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------