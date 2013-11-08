企业并购：澳洲麦格理拟以8亿美元全现金收购莱斯银行基金部门

路透11月7日 - 华尔街日报报导称，澳洲麦格理集团 准备在未来两周发出提议，拟以8亿美元全现金方式收购英国莱斯银行集团 旗下的Scottish Widows资产管理部门，这有可能把安本资产管理挤出竞购行列。

安本资产管理上月表示，正在洽谈向莱斯银行收购Scottish Widows Investment Partnership(SWIP)。

根据协议，莱斯银行将获得安本的股份，其余现金支付部分则要根据SWIP未来的业绩表现而定。

但华尔街日报援引消息人士的话报导，安本发行股票的计划让其收购提议的吸引力大为下降。报导还称，预计莱斯银行将在11月22日之前就出售事宜作出决定。

莱斯银行在4月聘请德意志银行为SWIP出售提供咨询。据分析师称，此项资产出售将帮助莱斯银行满足监管规定对于增资的要求。

目前英国银行业不得不考虑进一步剥离资产，此前英国央行表示，银行业必须在年底前增加资本金，以便为消化未来出现的贷款损失做好准备。

莱斯银行拒绝就此事置评，亦未能在工作时间之外联系到麦格理对此置评。(完)