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货币新闻 | 2013年 11月 8日 星期五 10:26 BJT

芝加哥期市：玉米期货连跌第八日，因美国农业部料上调产量预估

1月大豆期货 本周累计上涨超过1%，自上周跌逾3%反弹。

分析师预期，美国农业部在周五稍晚公布11月作物产量及供需报告时，料预估玉米产量将创下纪录新高。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 652.75 -0.25 -0.04% -0.50% 683.33 15

CBOT玉米 420.00 -0.50 -0.12% -1.18% 437.20 19

CBOT大豆 1264.00 -2.50 -0.20% +1.10% 1270.89 50

CBOT稻米 $15.51 $0.00 +0.00% +1.47% $15.27 67

美国原油 $94.49 $0.29 +0.31% -0.33% $99.37 33

汇率

欧元/美元 $1.341 -$0.010 -0.75% -0.54%

美元/澳元 0.945 -0.006 -0.64% +0.12%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼；审校 杜明霞)
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