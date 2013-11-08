路透专访：中国永安期货今年利润增速料逾30%，将择机入驻自贸区--高层

* 永安期货今年利润增幅预计将达30-40%

* 密切关注自贸区政策，等待细则出台

* 在美国设立办事处，新加坡亦在考虑范围

* 海外拓展加速，但年内上市可能性低

作者 丁琦

路透上海11月8日 - 近两年来中国业绩最佳的期货公司--永安期货高层表示，今年公司总体经营状况超过预期，利润增速料达到30-40%；而面对上海自贸区成立所带来的业务机会，永安也将待政策细则落地后择机把握。

永安期货副总经理沈铭霞在出席第三届中国衍生品峰会间隙接受路透专访时称，今年以来永安的各项业务表现都较理想，得益于稳定的产业客户群，此外公司的资产管理和投资顾问等新业务表现好于预期，未来潜力很大。

“目前CTA（商品交易顾问）加上我们的投顾业务的资金规模已超过10亿元（人民币），大约占到整个行业的十分之一，无论是规模还是产品收益都比我们预期的要好。”她称。

不过她也坦承，尽管资产管理等新业务正在业内蓬勃兴起，但目前手续费、交易所返还和利息收入仍是包括永安在内的国内各大期货公司的主要利润来源。

“虽然属于传统业务，但这三块都是相关的，只要我们把客户的市场做稳定、做大了，也会有不错的收益。”沈铭霞称。

她透露，目前永安期货的客户保证金规模已接近110亿元，今年公司净利润将保持快速增长，增幅预计会达到30-40%左右。

中国期货业协会此前公布的期货公司财务数据显示，永安期货在过去两年都是国内净利润最高的期货公司，去年该公司净利润1.63亿元，较2011年的1.42亿元增长14.93%。

不过横向比较一番，作为国内期货业的龙头企业，1亿多元的全年净利润着实无法与动辄数十亿、甚至成百上千亿的券商和银行的盈利相比。在中国期货业“手续费大战”愈发惨烈之际，市场寄望期货公司不只依靠一条腿走路，而是借助资产管理和风险管理子公司等创新业务找到新的利润增长点。

“对于期货公司而言，新业务要在公司盈利中占到较大份额，是需要条件的，如果你的业务能力、理财能力得到市场认可，那么这块业务的市场空间无疑是巨大的。”沈铭霞表示。

**关注自贸区业务，政策落地是关键**

9月底上海自由贸易试验区成立后，数家期货公司相继在区内设立了风险管理子公司，也有部分公司在筹建自贸区营业部，面对期货业的这股“自贸区热”，沈铭霞表示，永安也不想落后，但将关注并等待金融政策的细则出台。

“自贸区这块我们肯定是非常重视的，也在密切跟踪政策，但目前政策还未落地，如果贸然进去，投入后不一定能如其所愿地开展业务，所以希望能够既掌握好节奏，又不落后于同业。”她称。

她并称，至于将来是以子公司还是网点的形式入驻自贸区，并不是最重要，关键是弄清楚跑过去后的经营方向。

上海证券报周五报导，上海市副市长、上海自贸区管委会主任艾宝俊表示，自贸区成立以后，涉及的26个国家部委与上海市相关机构正积极配合落实制定自贸区操作细则。

中国证监会9月发布了一系列支持上海自贸区建设的政策措施，包括允许区内金融机构和企业进入上海地区的证券和期货交易所投资和交易，在区内就业并符合条件的境外个人可在区内证券期货经营机构开立境内投资专户，开展境内证券期货投资等。

**海外拓展加速，但年内上市可能性低**

沈铭霞表示，除了国内业务快速发展外，永安在全球拓展的脚步亦将加速，今年下半年公司在美国设立了办事处，并准备在新加坡等地也设立相应机构，公司还在考虑国内外的并购机会。

“国内和国外收购这块我们都在考虑当中，也在积极的与各方接触，但目前为止还没达成明确的意向，其中除了政策问题外还有一些经营方面的考虑。”她指出。

对于业内关心的永安期货上市的问题，沈铭霞表示，公司层面的准备工作都已经做完，但因为还有一些政策障碍现在还在沟通当中，所以目前材料还未提交至证监会。