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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 10:27 BJT

《汇市简讯》美元指数目前趋势为向上

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* 欧洲央行宣布降息后，美元指数一度上扬1.2%，在亚洲时段开高0.37%，之后限于窄幅区间波动

* 上档的停止单被触发，走势急剧反转使得技术信号偏多

* 五日、10日、20日移动均线上移，波林格区间扩大，确定了趋势

* 今晚美国将公布的10月非农就业数据是关键，路透调查的分析师预估就业岗位料增加12.5万个

* 纽约盘中低点80.65和海外走势38.2%回档位80.65分别构成初步支撑和阻力

* 查看技术图表，请点选：(link.reuters.com/fyn54v)(完)

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