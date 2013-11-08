欧元区金融：爱尔兰或成首个摆脱救助的欧元区国家

路透都柏林11月7日 - 在获国际贷款机构援救三年后，爱尔兰或成为首个摆脱救助计划的欧元区国家。

欧盟执委会、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)签发了对爱尔兰850亿欧元(1,140亿美元)救助计划的最后一笔资金，为爱尔兰年底前结束援助计划铺平道路。

欧盟需要展示其撙节疗法有效，而爱尔兰正是急需的成功范例，但由于爱尔兰基本没有希腊或葡萄牙那样的结构性问题，它摆脱援助可能无法成为其他受援欧元区国家的先例。

剩余的主要问题是，当救助结束时，爱尔兰政府会否争取预防性信贷额度来作为一种保险政策。爱尔兰已表示可能自食其力，因其资金能维持至2015年；财长Michael Noonan称这个问题仍“有待讨论”。

爱尔兰政府已重新进入一些市场融资，3月时发行了10年期公债，而其举债成本也已从2011年高点稳步下降。但若放弃预防性信贷额度，爱尔兰可能容易受到市场冲击，且无法参加欧央行的公债购买计划。

财长Noonan称，就信贷额度问题还没做出决定，12月15日正式退出救助计划前会有定论。(完) (编译 李爽 审校 王翔琼/隋芬)