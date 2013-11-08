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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 10:42 BJT

台湾股市：早盘跟随美股疲势下滑，电脑与汽车类股走跌

金融保险类指数 微涨0.1%。台湾央行周五表示，希望未来台湾金融机构可直接将人民币贷予大陆台商聚集地企业。

美国股市周四收低，标普500指数录得8月来最大单日跌幅。

根据元富投顾总经理刘坤锡(Quincy Liu)表示，美国国内生产总值(GDP)增长相对强劲，提升了对美联储可能最早在今年就开始缩减购债的预期。(完)
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