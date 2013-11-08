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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 10:38 BJT

日本债市：10年期日债收益率触及六个月低位，此前欧洲央行意外降息

当日涨跌      上日
                                          最新报价     (基点)      收市价
                                                                      
 两年期公债                                  0.000%        +0.0      0.090%
 五年期公债                                  0.195%        +0.0      0.195%
 10年期公债                                  0.585%        -0.5      0.590%
 20年期公债                                  1.460%        -1.5      1.475%
 30年期公债                                  1.610%        -1.5      1.625%
 10年期公债期货   <0#JGB:>                   145.15       +0.06      145.09
                                                                           
 注1：公债期货涨跌为点数。                                       
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                                       
 (完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 杜明霞/李爽  审校 张涛)
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