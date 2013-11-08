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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 12:15 BJT

中国新债：国家电网下周一将发行100亿元超短期融资券，期限九个月

路透上海11月8日 - 中国国家电网公司周五公告称，将于下周一(11日)在银行间债市簿记建档发行100亿元人民币超短期融资券，期限九个月。具体条款如下：

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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国家电网 300 100 9 11/11簿记建档 农业银行 AAA 11/12 11/13

浦发银行

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截至募集说明书签署日，国家电网待偿还中期票据余额1,234亿元，待偿还短期融资券余额200亿元；待偿还企业债余额2,127.67亿元，待偿还金融债余额30亿元，待偿还公司债余额7.1亿元，待偿还美元债券余额合计20亿美元。(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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