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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 10:47 BJT

韩国股市：盘旋在五周低位附近，关注美国非农就业报告

路透首尔11月8日 - 韩股周五跌至近五周低点，投资者在静候美国非农就业报告出炉。该数据可能提供有关美联储开始缩减购债时间的线索。

但欧洲央行周四意外降息至纪录低点限制韩股跌势。

0215GMT，韩国综合股价指数 跌0.5%报1,993.76点，之前触及日低1,986.35点，为10月8日以来最低。该股指有可能录得8月末以来最大单周跌幅。

与欧元区市场密切相关的造船和化学类股上涨，因应欧央行的降息决定。现代重工 和Lotte Chemical 分别升2.1%和3.7%。(完)
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