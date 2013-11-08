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债券 | 2013年 11月 8日 星期五 11:03 BJT

路透调查：欧洲央行未来六个月内料向银行业提供更多低息贷款

路透伦敦11月8日 - 路透在欧洲央行政策会议后对分析师的调查显示，该央行周四意外降息后，未来六个月内料继续向银行业提供新一轮低息贷款。

59位分析师中的35位表示，欧洲央行将在六个月内进行更多长期再融资操作(LTRO)，向银行业提供低息、无限额贷款，对到期时间的预估中值为三年。

该调查还显示，57位分析师中有44位支持欧洲央行周四降息至纪录低点0.25%，支持力道够强，尽管事实上此前几乎没人预计到降息。

调查亦显示，59位分析师中的43位认为，欧洲央行此次降息将使欧元兑美元从目前水准下挫。

周四欧洲央行降息后，欧元兑美元下跌1%至逾七周低位。

除一位分析师外，其余所有分析师均认为欧洲央行的主要再融资利率已触底。调查显示，下次利率调整将为升息，但主要分歧是在2015年，还是2016年行动。一位分析师预计，欧洲央行将把存款利率降至零以下。(完)

(编译 于春红; 审校 杜明霞)
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