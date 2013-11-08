路透调查：欧洲央行未来六个月内料向银行业提供更多低息贷款

背景资料：中国人民银行二季度公开市场操作一览表
1、以下为中国人民银行2017年第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 4月7日 -- -- -- -- -- -- -- 1,900 4月6日 -- -- -- -- -- -- -- 1,900 4月5日 -- -- -- -- -- -- -- 2,000 4月1日 -- -- -- -- -- --
路透伦敦11月8日 - 路透在欧洲央行政策会议后对分析师的调查显示，该央行周四意外降息后，未来六个月内料继续向银行业提供新一轮低息贷款。
59位分析师中的35位表示，欧洲央行将在六个月内进行更多长期再融资操作(LTRO)，向银行业提供低息、无限额贷款，对到期时间的预估中值为三年。
该调查还显示，57位分析师中有44位支持欧洲央行周四降息至纪录低点0.25%，支持力道够强，尽管事实上此前几乎没人预计到降息。
调查亦显示，59位分析师中的43位认为，欧洲央行此次降息将使欧元兑美元从目前水准下挫。
周四欧洲央行降息后，欧元兑美元下跌1%至逾七周低位。
除一位分析师外，其余所有分析师均认为欧洲央行的主要再融资利率已触底。调查显示，下次利率调整将为升息，但主要分歧是在2015年，还是2016年行动。一位分析师预计，欧洲央行将把存款利率降至零以下。(完)
(编译 于春红; 审校 杜明霞)
1、以下为中国人民银行2017年第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 4月7日 -- -- -- -- -- -- -- 1,900 4月6日 -- -- -- -- -- -- -- 1,900 4月5日 -- -- -- -- -- -- -- 2,000 4月1日 -- -- -- -- -- --
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,900亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/10 28 2.65% 100 2017/4/11 28 2.65% 200
路透上海4月7日 - 路透根据中央国债登记结算公司和上海清算所数据统计显示，今年 一季度，非金融企业在银行间市场发行的短期融资券、中期票据等信用债发行规模为7,896 亿元人民币，较去年同期的17,060亿元大减54%。 同口径债券托管方面，中债登和上清所今年一季度共净减少企业信用债托管2,147亿元 ，期末余额为121,375亿元；2016年一季度则为净增6,245亿元。 受市场波动剧烈影响，3月共有83只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，金额 总计781.4亿元，此前两个月取消或推迟发行规模分别为239.5亿元和258亿元。 以下为2017年和2016年一季度非金融企业信用债发行明细(金额单位：亿元)： 项 目 2017年一季 2016年一季 增 减 度 度 超短期融资券 4,142 7,605 -3,