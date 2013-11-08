更新版 1-新债招标：中国新债发行深陷困境，但自发地方债风景独好

* 深圳市自发两期地方债，利率低于最新国债估值

* 近期其他新债高位难发，而自发地方债风景独好

* 维持与地方政府良好关系等非市场化因素仍是主因 (新增市场评论和更多背景)

路透上海11月8日 - 在中国银行间债市其他新债发行深陷困境的时候，深圳市周五自行招标的两期地方债，利率却低于最新的同期国债估值，为今年地方债发行完美收官。不过业内人士指出，承销商出于维持与地方政府良好关系考虑等非市场化因素，仍是主因。

今日深圳市招标的两期地方债，总额36亿元人民币，五年和七年期各半。业内人士透露，深圳市政府稍早自行招标发行的五年期固息地方债，中标利率4.11%，同时招标的七年期品种，中标利率为4.18%。

北京一银行交易员称，维持与地方政府良好关系，以获得财政存款支持等，仍是承销商首先考虑因素。

他开玩笑说，在发行人所在地的分行“以命相逼”之下，即使市况非常差，承销商也会以相对稳定或偏低利率认购，因此今日新债结果并不意外。

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年及七年最新收益率分别为4.1994%和4.2783%。二级市场上，剩余期限近七年的国债130020券最新成交 收益率为4.2806%。

其中一位业内人士并透露，今日两期地方债，投标倍数均超过2倍。

与地方政府自行发债试点平稳的结果相比，由财政部代理发行的地方债，中标利率基本要高出同期限国债水平，上浮幅度在10%左右居多。

今日招标新债均按年付息，采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。11月11日开始发行并计息，11月13日发行结束。发行手续费为承销面值的千分之一。

10月以来，因国债和政策性金融债等供给压力偏大，债市一二级市场利率联袂走高，新债发行陷入困境。

今年以来，中国各地方政府此前已发行总计3,464亿元的地方政府债，其中由财政部代发2,848亿元，山东、上海、广东等省市自行招标发行616亿元。按今年3,500亿元的发行计划计算，本次深圳市36亿元地方债，将是今年地方债发行的最后一期。

2013年地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。