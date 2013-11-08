更新版 1-新债招标：中国新债发行深陷困境，但自发地方债风景独好

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
* 深圳市自发两期地方债，利率低于最新国债估值
* 近期其他新债高位难发，而自发地方债风景独好
* 维持与地方政府良好关系等非市场化因素仍是主因 (新增市场评论和更多背景)
路透上海11月8日 - 在中国银行间债市其他新债发行深陷困境的时候，深圳市周五自行招标的两期地方债，利率却低于最新的同期国债估值，为今年地方债发行完美收官。不过业内人士指出，承销商出于维持与地方政府良好关系考虑等非市场化因素，仍是主因。
今日深圳市招标的两期地方债，总额36亿元人民币，五年和七年期各半。业内人士透露，深圳市政府稍早自行招标发行的五年期固息地方债，中标利率4.11%，同时招标的七年期品种，中标利率为4.18%。
北京一银行交易员称，维持与地方政府良好关系，以获得财政存款支持等，仍是承销商首先考虑因素。
他开玩笑说，在发行人所在地的分行“以命相逼”之下，即使市况非常差，承销商也会以相对稳定或偏低利率认购，因此今日新债结果并不意外。
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年及七年最新收益率分别为4.1994%和4.2783%。二级市场上，剩余期限近七年的国债130020券最新成交 收益率为4.2806%。
其中一位业内人士并透露，今日两期地方债，投标倍数均超过2倍。
与地方政府自行发债试点平稳的结果相比，由财政部代理发行的地方债，中标利率基本要高出同期限国债水平，上浮幅度在10%左右居多。
今日招标新债均按年付息，采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。11月11日开始发行并计息，11月13日发行结束。发行手续费为承销面值的千分之一。
10月以来，因国债和政策性金融债等供给压力偏大，债市一二级市场利率联袂走高，新债发行陷入困境。
今年以来，中国各地方政府此前已发行总计3,464亿元的地方政府债，其中由财政部代发2,848亿元，山东、上海、广东等省市自行招标发行616亿元。按今年3,500亿元的发行计划计算，本次深圳市36亿元地方债，将是今年地方债发行的最后一期。
2013年地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。
中国财政部此前下发通知，将江苏和山东两省列入今年地方政府自行发债试点范围。至此，自行发债省市数量由此前的四家，扩大至六家。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------