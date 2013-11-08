索契冬奥会火炬升空，开始太空传递之旅

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
(本文由路透中文网编译)
路透哈萨克斯坦拜科努尔11月7日 - 搭载三名宇航员及2014年索契冬奥会火炬的飞船周四清晨顺利发射升空。宇航员将携带火炬做太空行走，进行“引人瞩目”的火炬展示。这次太空之行将是距离最长的冬奥会火炬传递。
发射后六小时内，俄罗斯宇航员米哈伊尔·秋林（Mikhail Tyurin）、美国宇航员Rick Mastracchio和日本宇航员若田光一将把火炬送到国际空间站。
“这是一次不同凡响的发射，”美国宇航局主管人类探索和运作项目的副局长William Gerstenmaier对路透称。
“我很荣幸能够了解幕后的事情……很不容易，确实非同寻常。当我看到的它时候，仍觉得是个奇迹。”
出于安全考虑，火炬不会被点燃，这可能让俄罗斯不再有压力。上个月火炬传递活动开始以后，火炬熄灭了数次。
53岁的秋林届时将会把火炬传递给俄罗斯宇航员奥列格·科托夫（Oleg Kotov）和谢尔盖·梁赞斯基（Sergei Ryazansky）。科托夫和梁赞斯基将于周六在太空行走中展示火炬。
奥林匹克火炬此前分别在1996年和2000年两度被送入太空，但从未被携带进行过太空行走。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------