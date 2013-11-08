索契冬奥会火炬升空，开始太空传递之旅

(本文由路透中文网编译)

路透哈萨克斯坦拜科努尔11月7日 - 搭载三名宇航员及2014年索契冬奥会火炬的飞船周四清晨顺利发射升空。宇航员将携带火炬做太空行走，进行“引人瞩目”的火炬展示。这次太空之行将是距离最长的冬奥会火炬传递。

发射后六小时内，俄罗斯宇航员米哈伊尔·秋林（Mikhail Tyurin）、美国宇航员Rick Mastracchio和日本宇航员若田光一将把火炬送到国际空间站。

“这是一次不同凡响的发射，”美国宇航局主管人类探索和运作项目的副局长William Gerstenmaier对路透称。

“我很荣幸能够了解幕后的事情……很不容易，确实非同寻常。当我看到的它时候，仍觉得是个奇迹。”

出于安全考虑，火炬不会被点燃，这可能让俄罗斯不再有压力。上个月火炬传递活动开始以后，火炬熄灭了数次。

53岁的秋林届时将会把火炬传递给俄罗斯宇航员奥列格·科托夫（Oleg Kotov）和谢尔盖·梁赞斯基（Sergei Ryazansky）。科托夫和梁赞斯基将于周六在太空行走中展示火炬。

奥林匹克火炬此前分别在1996年和2000年两度被送入太空，但从未被携带进行过太空行走。（完）