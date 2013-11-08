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货币新闻 | 2013年 11月 8日 星期五 11:25 BJT

中国贸易：10月未锻造铜及铜材进口406,708吨，进口大豆419万吨--海关

路透北京11月8日 - 中国海关总署周五称，中国10月未锻造铜及铜材进口406,708吨，同期进口大豆419万吨。

刊登在海关网站上的数据显示，中国10月铁矿砂及其精矿进口6,783万吨，同期未锻造的铝及铝材进口98,672吨。

海关并称，中国10月进口原油2,041万吨，成品油出口241万吨,进口成品油292万吨；同期钢材出口507万吨，未锻轧铝出口52,943吨。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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