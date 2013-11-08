背景资料：香港主要人民币债券发行情况一览

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透香港11月8日 - 离岸人民币债券市场11月以来写下多项发行记录，包括首支外国政府债券--加国卑诗省（英属哥伦比亚省）一年期债券发行 ，首支以CNH HIBOR为指标的浮息债定价--德国L-Bank的一年期债券 。
另外，中国政策银行--中国国家开发银行 亦在本周发行总值45亿元的点心债，共分两年、五年及15年三个年期，两年期为浮息债，其他两期为固息债。
自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来，香港离岸人民币债券发展步伐日渐加快，债券品种亦日趋丰富。
根据汤森路透旗下IFR统计，2012年点心债(不含存款证)发行金额1,482.2亿元人民币。
以下为路透整理的2013年以来在香港发行的主要人民币债券一览表：
(由公司发行)
日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期 *2013.11 加拿大卑诗省 25.0 2.25 1
(英属哥伦比亚)
2013.10 VSI(中国平安保险) 18.0 4.75 5
2013.10 BP Capital Markets 12.0 3.95 5
2013.9 SK Global Chem Invest HK 9.5 4.125 3
2013.9 Total Capital SA 10.65 3.75 5
2013.6 加拿大出口发展局 1.0 2.10 1
2013.6 卡特彼勒 18.0 3.25 2
2013.5 统一中控 10.0 3.50 3
2013.5 东航海外(香港) 22.0 3.875 3
2013.5 宝龙地产 8.0 9.50 3
2013.5 花样年 10.0 7.875 3
2013.5 仁恒置地 20.0 5.375 3
2013.5 绿城中国 25.0 5.625 3
2013.5 I.T.Ltd 10.0 6.25 5
2013.4 亚洲金融 5.0 6.90 5
2013.4 金轮天地控股 6.0 11.25 3
2013.4 大唐集团 25.0 3.60 3
2013.4 丽丰控股 18.0 6.875 5
2013.4 泛海集团 5.0 6.50 5
2013.4 佳兆业 18.0 6.875 3
2013.4 新城发展 15.0 9.75 3
2013.4 德国KfW Bankengruppe 5.05 2.00 1
2013.3 雷诺汽车 7.5 4.65 3
2013.3 帝盛酒店集团 8.5 6.00 5
2013.3 金地集团 20.0 5.625 5
2013.3 世纪互联 9.98 7.875 3
2013.2 远东发展公司 10.0 5.875 3
2013.1 香港来宝集团 10.0 4.00 3
2013.1 华能国际电力 15.0 3.85 3
2013.1 新世界中国 30.0 5.50 5
2013.1 广东核电集团 15.0 3.75 3 (reopen)
(由金融机构发行)
日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期 *2013.11 国开行 19.0 3M CNH HIBOR+20bp 2 *2013.11 国开行 17.0 3.60 5 *2013.11 国开行 9.0 4.50 15 *2013.11 德国L-Bank 2.5 3M CNH HIBOR-77bp 1
2013.8 工银(亚洲) 4.00 3.34 1
2013.8 阿布札比国民银行香港分行 3.00 2.28 1
2013.6 韩国出入口银行 1.30 2.65 1
2013.6 印度IDBI银行 2.25 3.40 1
2013.6 世界银行 17.00 2.00 1
2013.5 澳洲国民银行 4.00 2.40 2
2013.3 中美洲经济合作银行 5.00 3.20 3
2013.3 印度IDBI银行 2.52 3.50 1
2013.3 巴西Banco Bradesco SA 2.40 3.25 3
Grand Cayman
2013.3 巴西Banco BTG Pactual 9.97 4.10 3
2013.3 俄罗斯标准银行 7.6 8.00 2(reopen)
2013.3 印度IDBI银行 2.5 3.50 1
2013.2 建行香港分行 1.2 2.95 3
2013.2 GPB Eurobond Finance 2.5 4.00 3
2013.1 俄罗斯标准银行 5.0 8.00 2
2013.1 俄罗斯农业银行 10.0 3.60 3
2013.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.20 1
2013.1 俄罗斯VTB Capital 10.0 4.50 3(reopen)
2013.1 中银(香港) 3.0 2.90 1
2013.1 九龙仓WHARF FINANCE 1.0 4.15 7
2103.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.45 1
2013.1 巴西Banco Bradesco SA 3.5 3.70 3
Grand Cayman
2013.1 瑞典商业银行 4.0 3.00 3
2013.1 汇丰(中国) 10.0 三个月SHIBOR减60bp 2
2012年以前主要人民币债券发行一览表，请点选 (完) (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------