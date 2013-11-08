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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 11:01 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元因中国贸易数据强劲而下跌，下行趋势确立

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* 欧元/澳元在海外市场交投大幅振荡，但收于十字星

* 因中国贸易数据强劲而下跌40个跳动点

* 5日、10日和20日移动均线与波林格区间一道下行，趋势建立

* 7月触及的趋势低点1.3860在较长时期内为目标水准

* 海外市场低点1.4043和纽约市场尾盘高位1.4223分别是初步支撑位和阻力位

* 相关图表：link.reuters.com/cap54v(完)
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