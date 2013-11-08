中国债市：财政部下周四将进行300亿元国库现金定存招标，期限三个月

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海11月8日 - 中国财政部周五公告称，将于下周四(14日)进行今年第九期国库现金管理商业银行定期存款招标。计划存款量300亿元人民币，期限三个月。
刊登在财政部网站的公告显示，该期国库现金定存具体招标时间为11月14日上午9:00-9:30，起息日为2013年11月14日，到期日为2014年2月13日。
今年以来，财政部进行的各期国库现金定存招标具体情况如下:
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 400 六个月 4月23日 10月22日 4.50%
二期 400 六个月 5月23日 11月21日 4.80%
三期 400 六个月 6月20日 12月19日 6.50%
四期 500 六个月 7月11日 2014年1月9日 5.01%
五期 500 三个月 7月18日 10月17日 4.30%
六期 500 三个月 8月15日 11月14日 4.69%
七期 500 三个月 8月27日 11月26日 4.75%
八期 500 三个月 9月12日 12月12日 4.23%
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总计 3,700
去年财政部共进行了14期国库现金定期存款招标，期限包括三、六及九个月，总额6,900亿元；2011年和2010年的操作量分别为4,500亿元和4,000亿元。(完)
参看详情，可点选财政部网站(here) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
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路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300