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货币新闻 | 2013年 11月 8日 星期五 11:12 BJT

中国债市：财政部下周四将进行300亿元国库现金定存招标，期限三个月

路透上海11月8日 - 中国财政部周五公告称，将于下周四(14日)进行今年第九期国库现金管理商业银行定期存款招标。计划存款量300亿元人民币，期限三个月。

刊登在财政部网站的公告显示，该期国库现金定存具体招标时间为11月14日上午9:00-9:30，起息日为2013年11月14日，到期日为2014年2月13日。

今年以来，财政部进行的各期国库现金定存招标具体情况如下:

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 400 六个月 4月23日 10月22日 4.50%

二期 400 六个月 5月23日 11月21日 4.80%

三期 400 六个月 6月20日 12月19日 6.50%

四期 500 六个月 7月11日 2014年1月9日 5.01%

五期 500 三个月 7月18日 10月17日 4.30%

六期 500 三个月 8月15日 11月14日 4.69%

七期 500 三个月 8月27日 11月26日 4.75%

八期 500 三个月 9月12日 12月12日 4.23%

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总计 3,700

去年财政部共进行了14期国库现金定期存款招标，期限包括三、六及九个月，总额6,900亿元；2011年和2010年的操作量分别为4,500亿元和4,000亿元。(完)

参看详情，可点选财政部网站(here) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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