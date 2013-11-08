《热点透视》德拉吉打出了最后一张常规牌

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 石冠兰

路透伦敦11月7日 - 德拉吉的常规牌就要用光了。这位欧洲央行总裁11月7日宣布降息，比市场预期的提早了一个月时间。主要政策利率从0.5%降到了0.25%。在意外情绪渐渐平复后，经济的判决将开始展开。

之所以认为这是意外之举，是因为欧洲央行有很好的理由可以等到12月再降息。欧元区在缓慢摆脱衰退，信用在放松，消费者信心在升高。但现在采取行动也是有好理由的，最明显的要属通胀率水平低下且在继续降低，10月欧元区通胀率仅为0.7%。

现在降息有助于德拉吉保持领先市场一步的位置，这是他2011年担任欧洲央行总裁以来的突出特征。去年，他誓言买入疲弱的主权公债，勉力终结了欧元区危机。这次他和管委会多数成员可能担心经过一个月的等待，可能使得该央行陷于被动。这一行动显示出其在坚定信守“前瞻性指引”的承诺。

这并不会带来经济奇迹。尽管可能导致借款和支出小幅增加，通缩发生的可能性降低。然而，这也并非毫无风险。如果判断有必要实施更多货币刺激举措，那么欧洲央行可选的适宜政策将寥寥无几。

明年极有可能不会风平浪静。如果美国复苏势头发力，债券收益率会走高，从而为全球经济带来挑战。而且，一旦资产质量测试和压力测试发现过多问题，那么欧元区银行业可能控制放贷。

德拉吉也不会别无选项。可启用的选项包括资产购买、降息至零水位之下、或者向银行注入极为低廉的流动性。不过这些都无法确保奏效，而且在没有形成政治联盟的欧元区，这些都将是争议重重的。