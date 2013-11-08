台湾货币市场：资金宽松拆入需求仍低，等待两年存单标售结果

* 等待两年期定存单标售，得标利率料较前期下跌

* 短票与RP利率持稳低档，预料下周资金依旧宽松

记者 董永年

路透台北11月8日 - 台湾银行间短率周五持稳。今日央行存单到期量大，银行一早即积极买票及拆款，希望降低资金堆积压力，不过拆入方操作谨慎，令市况清淡。

市场观望今日中午两年期定期存单的标售，资金调度人士认为，两年期定存单不是外资青睐的标的，因此不至于像364天期存单与273天国库券一样，得标利率明显低于市场预期。不过本地银行去化资金的压力也大，且筹码只有100亿台币，得标利率较前期走低已成定局，只是下滑幅度有多大。

“老行库会拿，外商银不会拿，所以利率不会低太多。”一位银行资金调度人士说。

不过也有另一位银行人士认为，货币市场的资金真的很多，很容易发生擦枪走火的情况。“钱多时不就是这样吗?”

路透调查，在外银连续抢标364天期存单、273天期国库券后，寻求资金去化标的似已成为本地银行最优先考量，预计今日中午标售的两年存单得标利率将在0.76-0.78%。

本地时间11:50时：

**台币兑美元 走升6.7分报29.418。

**台股 跌0.54%，报8,238.80点；成交量 报464.85亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收报0.386%。今日区间暂在0.295-0.390%，上日报0.295-0.400%；一周拆款利率在0.388-0.430%，上日在0.380-0.430%。

**短票成交利率靠向低档**

短票市场方面，票券商交易员表示，周五发票量虽然例行增加，不过仍无法供应市场需求，30天期短票利率成交在既有区间不变。下周虽然存单到单量偏少，但预料不会改变目前资金宽松情势，成交利率料向0.62%靠拢。

一票券商资金调度人士称，今日发票量较大，不过在供应给法人客户后，能提供给银行的筹码也不多了，整体而言仍是供不应求。

“银行今天拆款、买票的动作很积极。”他说。

今日央行存单到期金额5,559.35亿台币，存单发行金额待今日稍晚公布。

下周央行存单共到期6,029亿台币，分别为周一3,238.15亿台币、周二1,270.00亿、周三466.00亿、周四398.00亿以及周五656.85亿台币。

拆款中心 资料显示，经修正后，周四超额准备为59亿台币，累计超额准备为40亿，加计前期1%的超额准备为1,350亿台币。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.62-0.63%，0.63%比例偏低。一至两周内天期的短票则在0.62%。

**RP利率持平**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五持稳。RP交易人士认为，今日交割台塑公司债85亿台币，稍有影响部分券商及投信资金调度，不过整体资金情势仍显宽松，RP利率大致持平既有低位。

展望下周，证券商RP交易人士指出，尽管昨日央行存单发行余额增383亿台币，稍有舒缓银行去化资金的压力，但下周迈入月中，银行间资金去化需求将维持强劲，料下周RP利率仍可望维持在既有区间。

〞先前打一通就调到钱，今天要打两通。〞一位券商RP交易人士说。

另家大型票券商也表示，周五RP券源到期量例行性偏少，成交以到期续作为主，投信仍持续有RP承作需求，今日公债及公司债RP利率持平在既有区间。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-69%，交投比重续向区间低位靠拢。