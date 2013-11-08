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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 11:15 BJT

韩国汇市：韩元微跌，因美国强劲数据及欧央行意外降息激励美元普涨

美国国内生产总值(GDP)数据还显示，第三季经济环比年率成长2.8%，使得一些人预期美联储可能仍会在今年缩减购债。这进一步支撑美元。

但交易商称，韩元跌幅有限，因发现出口商趁美元涨势抛售美元。

“今日稍晚美国有重要经济数据公布，所以我认为韩元今日余下时间不会有太大波动，”一位交易员表示，并称美元将在1,061-1064韩元区间波动。

韩国综合股价指数 跌0.5%报1,993.78点。

12月三年期公债期货 涨0.08点报105.83，股市下跌导致部分资金流向避险资产。

0220GMT 上日收市价 ---------------------------------------------------------

韩元/美元 1,063.3 1,061.4

日圆/韩元 10.8262/304 10.8305

韩国公债期货* 105.83 105.75

韩国综合股价指数 1,993.78 2,004.04 ---------------------------------------------------------

注: * 为三年期公债近月期约报价。 (完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼/李爽 审校 石冠兰/侯向明)
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