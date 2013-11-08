全球投资：香港金管局携手英国地产商，进军伦敦楼市

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透11月7日 - 负责对香港外汇基金进行投资的香港金融监管局，与英国地产商Great Portland Estates 携手建立合资基金，将在伦敦最昂贵的地块之一合作开发综合商住房地产项目。
Great Portland将以2.02亿英镑(3.25亿美元)的代价，向该合资基金出售汉诺威广场(Hanover Square)的部分地产。该广场紧邻伦敦梅菲尔区(Mayfair)的购物商圈牛津街。
这家在英国上市的地产商与香港金融监管局周四表示，双方将各持该合资基金的一半股份。
香港金融监管局近年来持续增加海外房地产持有量，而且和若干亚洲投资者一样选择伦敦作为投资地，因认为该城市具有避险吸引力。香港金管局掌管着3,780亿美元外汇基金的投资。
Great Portland已经获得建筑许可证，计划将该地块开发成20.8万平方尺的办公楼、商铺、饭店和住宅，交付时间预计为2018年。
该地块还将毗邻耗资150亿英镑的伦敦东西“横贯铁路线”(Crossrail)的一个站点。该铁路2018年投入运营后，将连接位于金丝雀码头(Canary Wharf)的东部金融区和西部的希思罗机场。
摩根大通分析师在9月表示，距离横贯铁路线200米以内的房地产价格预计将高于市场均价5-10%。
Great Portland称，出售地产后将推动该公司每股资产净值小幅上升。
今年以来，中国企业在海外进行了多宗触目的房地产收购，例如平安保险 以2.6亿英镑买下英国伦敦地标建筑Lloyds of London大楼；绿地集团斥资10亿美元收购美国洛杉矶中心区大都会项目；复星国际 以7.25亿美元从摩根大通手上买下纽约地标建筑One Chase Manhattan Plaza。此外，龙头房企--万科 也在香港、美国和新加坡投资房地产。 (完) (编译 朱晓军；审校 屈桂娟)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------