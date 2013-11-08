台湾债市：RP利率持平，下周月中银行间去化资金的压力仍大

路透台北11月8日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五持稳。RP交易人士认为，今日交割台塑公司债85亿台币，稍有影响部分券商及投信资金调度，不过整体资金情势仍显宽松，RP利率大致持平既有低位。

展望下周，证券商RP交易人士指出，尽管昨日央行存单发行余额增383亿台币，稍有舒缓银行去化资金的压力，但下周迈入月中，银行间资金去化需求将维持强劲，料下周RP利率仍可望维持在既有区间。

〞先前打一通就调到钱，今天要打两通。〞一位券商RP交易人士说。

另家大型票券商也表示，周五RP券源到期量例行性偏少，成交以到期续作为主，投信仍持续有RP承作需求，今日公债及公司债RP利率持平在既有区间。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-69%，交投比重续向区间低位靠拢。