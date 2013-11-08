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市场报道 | 2013年 11月 8日 星期五 11:34 BJT

欧洲金融：欧洲央行为欧元区银行业总监提出两位人选--报载

路透法兰克福11月8日 - 德国的南德日报(Suddeutsche Zeitung)周五报导称，欧洲央行管理委员会已为新成立的欧元区银行业监管机构提出两位总监人选，分别是荷兰人Jan Sijbrand和法国人Daniele Nouy。

该报称，欧洲央行将要求欧洲议会(European Parliament)在两人中作出选择。两人都已经是各自国家的银行业监管者。

暂未立即联系到欧洲央行置评。从2014年11月起，欧洲央行将接管欧元区约130家大型银行的监管任务。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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