欧洲金融：欧洲央行为欧元区银行业总监提出两位人选--报载

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透法兰克福11月8日 - 德国的南德日报(Suddeutsche Zeitung)周五报导称，欧洲央行管理委员会已为新成立的欧元区银行业监管机构提出两位总监人选，分别是荷兰人Jan Sijbrand和法国人Daniele Nouy。
该报称，欧洲央行将要求欧洲议会(European Parliament)在两人中作出选择。两人都已经是各自国家的银行业监管者。
暂未立即联系到欧洲央行置评。从2014年11月起，欧洲央行将接管欧元区约130家大型银行的监管任务。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
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路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300