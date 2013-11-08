欧洲金融：欧洲央行为欧元区银行业总监提出两位人选--报载

路透法兰克福11月8日 - 德国的南德日报(Suddeutsche Zeitung)周五报导称，欧洲央行管理委员会已为新成立的欧元区银行业监管机构提出两位总监人选，分别是荷兰人Jan Sijbrand和法国人Daniele Nouy。

该报称，欧洲央行将要求欧洲议会(European Parliament)在两人中作出选择。两人都已经是各自国家的银行业监管者。