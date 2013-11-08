《分析》美债意外反弹彰显韧劲，但明年前景仍不容乐观

无论美联储何时开始缩减刺激，美国公债可能都要承受最大的卖压。

“这不是‘如果’的问题，而是‘何时’的问题，”Payden & Rygel的Sarni说。“利率上升时不利公债。”

据美国投资公司协会(ICI)，一些投资者为了因应美联储缩减刺激，已经削减债券持仓，债券共同基金自5月来资金流出780亿美元，股市资金则流入350亿美元。

即便全球最大的债券基金--太平洋投资管理公司(PIMCO)也不能免于资金流出。据晨星数据，该基金连续六个月呈现资金撤离，资产规模由4月的2,930亿美元降至2,480亿美元。

**转投风险更大资产**

即便美国公债收益率上升，指标公债收益率仍接近历史低位。基金经理称，保险公司、养老基金和其他长期投资者为了获得稳定收益以满足数以十亿计美元的年度支付需求，他们已将资金从低收益的债市转投高收益的债市。

“我们许多养老基金客户都担心未来利率走势。他们和我们的机构客户投资一直在向高收益债券和银行杠杆贷款倾斜，”费城Aberdeen Asset Management美国高收益部门主管Keith Bachman表示。该公司管理资产规模为3,120亿美元。

Bachman预计垃圾债今明两年收益率在7-8%，并称对于那些希望投资债市的人来说，这些都是很好的投资工具，因为即便收益率未来几个月温和上升，他们也有充分的准备。

Bachman指出，垃圾债的平均收益率溢价为4.8个百分点，历史平均区间介于3.5至4个百分点之间。(完) (编译 李春喜/王洋/李爽 审校 孙茉莉)