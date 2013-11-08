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货币新闻 | 2013年 11月 8日 星期五 13:41 BJT

台股业绩：台积电10月合并营收518亿台币，年增率3.6%

路透台北11月8日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周五公布，10月合并营收为518亿台币，较上年同期成长3.6%，较上月则减6.5%。

今年1-10月台积电营收总计5,030.13亿台币，年增率18.3%。

台积电日前表示，预估第四季合并营收在1,440-1,470亿台币，较第三季的1,625.77亿衰退约10%，因高端智能手机需求疲软及库存调整。

该股今日收低0.93%，报106台币；大盘加权股价指数 则收低0.65%。

台积电最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2013年10月 518.0 -6.5 +3.6

2013年9月 553.8 +0.5 +27.6

2013年8月 550.9 +5.7 +11.2(完)

参考相关细节，可点选台积电网站，网址为(here)

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台股业绩，请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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