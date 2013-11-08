中国债市动态：现券早盘弱势未改，国债期货续创新低

路透北京11月8日 - 中国银行间现券市场近期的跌势在周五早盘仍在延续，其中10年国债收益率徘徊在逾五年来高位。交易员认为，虽有欧洲央行降息的消息，但中国债市的影响重心仍在国内，本周总理讲话、央行货币政策报告等因素均加重了市场对未来货币政策的谨慎心态，加之下周新债供给压力不可小觑，这令市场难获喘息。

不过有受访交易人士提到，本周来长债收益率快速攀升，已经积累了一定涨幅，早盘长端有试探性的交易资金介入，但也显的非常谨慎。整体看还是卖盘更盛。

欧洲央行(ECB)周四将指标利率调降至纪录低位，并表示由于通胀下滑，央行仍有可能继续降息，以防止欧元区经济复苏陷入停滞。

“欧洲降息对现券没有任何影响，收益率该涨还是涨啊，影响国内债市的重心还是不在外部。”北京一银行交易员称，明天要公布9月的通胀数据，不过现在大家都预期年内央行不会大规模放水。

他并表示，下周一级新债供给在千亿这个量级，这也会让市场吃不消，所以对下周的市况还是难言乐观吧。“不过我发现长端浮现试探性的建仓，应该是交易户，但非常非常谨慎。”

上海一银行交易员补充，今日资金价格虽然没有大幅走升，但流动性有点紧张，这也对债市是个不利扰动因素。

剩余期限约6.9452年的固息国债130020券 最新报价对应收益率为4.33%/4.29%，上日尾盘为4.3100%/4.2550%。剩余期限约9.7917年的固息国债130018券 最新成交收益率为4.30%，与上日尾盘持平。

中国银行间市场周五回购利率 早盘微升。市场人士表示，今日场内流动性略有偏紧，大行融出资金意愿不高，隔夜供给不算多，七天及以上期限资金更难寻觅。

国债期货今日继续探底，中金所五年期国债期货<0#CTF:>12月合约早盘下挫至92.45元，较上日收盘价跌0.44%，或0.406元，成交2,191手。盘中低位一度在91.718元，创上市后新低。

对于早间国债期货快速下跌，北京一银行交易员称，主力机构没有入场的情况下，交易量较小且受现货影响较大。他认为，债券熊市远远没有结束，收益率一路走高，悲观预期不断累积。

上海一期货公司交易员并称，按照中金所的有关规定，今日盘后的结算，交易保证金就将会被上调，因此，不排除有部分资金实力较弱的投机机构或者散户，或许因为资金头寸匮乏，无力承担要多缴的保证金而选择割肉离场。