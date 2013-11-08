中国债市动态：现券早盘弱势未改，国债期货续创新低

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透北京11月8日 - 中国银行间现券市场近期的跌势在周五早盘仍在延续，其中10年国债收益率徘徊在逾五年来高位。交易员认为，虽有欧洲央行降息的消息，但中国债市的影响重心仍在国内，本周总理讲话、央行货币政策报告等因素均加重了市场对未来货币政策的谨慎心态，加之下周新债供给压力不可小觑，这令市场难获喘息。
不过有受访交易人士提到，本周来长债收益率快速攀升，已经积累了一定涨幅，早盘长端有试探性的交易资金介入，但也显的非常谨慎。整体看还是卖盘更盛。
欧洲央行(ECB)周四将指标利率调降至纪录低位，并表示由于通胀下滑，央行仍有可能继续降息，以防止欧元区经济复苏陷入停滞。
“欧洲降息对现券没有任何影响，收益率该涨还是涨啊，影响国内债市的重心还是不在外部。”北京一银行交易员称，明天要公布9月的通胀数据，不过现在大家都预期年内央行不会大规模放水。
他并表示，下周一级新债供给在千亿这个量级，这也会让市场吃不消，所以对下周的市况还是难言乐观吧。“不过我发现长端浮现试探性的建仓，应该是交易户，但非常非常谨慎。”
上海一银行交易员补充，今日资金价格虽然没有大幅走升，但流动性有点紧张，这也对债市是个不利扰动因素。
剩余期限约6.9452年的固息国债130020券 最新报价对应收益率为4.33%/4.29%，上日尾盘为4.3100%/4.2550%。剩余期限约9.7917年的固息国债130018券 最新成交收益率为4.30%，与上日尾盘持平。
中国银行间市场周五回购利率 早盘微升。市场人士表示，今日场内流动性略有偏紧，大行融出资金意愿不高，隔夜供给不算多，七天及以上期限资金更难寻觅。
国债期货今日继续探底，中金所五年期国债期货<0#CTF:>12月合约早盘下挫至92.45元，较上日收盘价跌0.44%，或0.406元，成交2,191手。盘中低位一度在91.718元，创上市后新低。
对于早间国债期货快速下跌，北京一银行交易员称，主力机构没有入场的情况下，交易量较小且受现货影响较大。他认为，债券熊市远远没有结束，收益率一路走高，悲观预期不断累积。
上海一期货公司交易员并称，按照中金所的有关规定，今日盘后的结算，交易保证金就将会被上调，因此，不排除有部分资金实力较弱的投机机构或者散户，或许因为资金头寸匮乏，无力承担要多缴的保证金而选择割肉离场。
今年9月，中金所发布公告称，为从严控制上市初期市场风险，五年期国债期货各合约的交易保证金暂定为合约价值的3%，交割月份前一个月中旬的前一交易日结算时起，交易保证金暂定为合约价值的4%，交割月份前一个月下旬的前一交易日结算时起，交易保证金暂定为合约价值的5%。上市首日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4％。(完) (发稿 康熙泽/吴芳; 审校 林高丽)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------