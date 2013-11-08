离岸人民币：统一中控明年初可望发行宝岛债，额度至少5-10亿人民币

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透台北11月8日 - 台湾食品大厂统一 集团旗下统一中控 周五表示，明年初可望发行宝岛债，额度至少5-10亿人民币。
统一中控财务长陈国煇是在一场活动场边对路透作出上述表述的。
统一中控此前曾在香港发行三年期点心债，共募得10亿人民币。
台湾目前由本地及外资金融机构、企业发行的六档人民币债券余额为39亿。(完) (采访 林妙容; 撰写 董永年; 审校 张喜良)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
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路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300