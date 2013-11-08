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货币新闻 | 2013年 11月 8日 星期五 11:54 BJT

离岸人民币：统一中控明年初可望发行宝岛债，额度至少5-10亿人民币

路透台北11月8日 - 台湾食品大厂统一 集团旗下统一中控 周五表示，明年初可望发行宝岛债，额度至少5-10亿人民币。

统一中控财务长陈国煇是在一场活动场边对路透作出上述表述的。

统一中控此前曾在香港发行三年期点心债，共募得10亿人民币。

台湾目前由本地及外资金融机构、企业发行的六档人民币债券余额为39亿。(完) (采访 林妙容; 撰写 董永年; 审校 张喜良)
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