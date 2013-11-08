《中国2013年10月数据路透调查中值一览表》--11月8日

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透北京11月8日 - 以下为中国2013年10月各项主要宏观经济指标 结果，以及当期路透调查预测中值。 各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元)： 2013年 10月 2012年 实际值 预估值 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 居民消费价格指数(CPI) ~ 3.3 3.1 2.6 2.7 2.7 2.1 2.4 2.1 3.2 2 2.5 2 1.7 CPI环比 ~ 0.2 0.8 0.5 0.1 0.0 -0.6 0.2 -0.9 1.1 1 0.8 0.1 -0.1 工业生产者出厂价格指数(PP ~ -1.4 -1.3 -1.6 -2.3 -2.7 -2.9 -2.6 -1.9 -1.6 -1.6 -1.9 -2.2 -2.8 I) 社会消费品零售总额 ~ 13.4 13.3 13.4 13.2 -- 12.9 12.8 12.6 12.3* -- 15.2 14.9 14.5 规模以上工业增加值 ~ 10 10.2 10.4 9.7 -- 9.2 9.3 8.9 9.9* -- 10.3 10.1 9.6 固定资产投资(不含农户) ~ 20.1 20.2 20.3 20.1 -- 20.4 20.6 20.9 21.2* -- 20.6 20.7 20.7 贸易差额 311 239 152 286.1 178.2 271.3 204 181.6 -8.8 152.5 291.5 316.2 196 319.9 出口 5.6 3.2 -0.3 7.2 5.1 -3.1 1 14.7 10 21.8 25 14.1 2.9 11.6 进口 7.6 8.5 7.4 7.0 10.9 -0.7 -0.3 16.8 14.1 -15.2 28.8 6 0 2.4 广义货币供应量M2 ~ 14.3 14.2 14.7 14.5 14.0 15.8 16.1 15.7 15.2 15.9 13.8 13.9 14.1 月度新增人民币贷款 ~ 6,000 7,870 7,113 6,999 8,605 6,674 7,929 10,600 6,200 10,700 4,543 5,229 5,052 人民币贷款余额同比增长(%) ~ 14.3 14.3 14.1 14.3 14.2 14.5 14.9 14.9 15 15.4 15 15.7 15.9 注: 1.~表示数据未公布。 2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据。 3.*表示1-2月数据合并发布。 （完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------