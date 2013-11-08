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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 11:58 BJT

《中国2013年10月数据路透调查中值一览表》--11月8日

路透北京11月8日 - 以下为中国2013年10月各项主要宏观经济指标 结果，以及当期路透调查预测中值。

    各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元)： 
    
                    2013年  10月                                                                       2012年                     
                            实际值  预估值  9月     8月    7月    6月    5月    4月    3月      2月    1月     12月   11月   10月
     居民消费价格指数(CPI)      ~      3.3     3.1    2.6    2.7    2.7    2.1    2.4      2.1    3.2       2    2.5      2    1.7
                   CPI环比      ~      0.2     0.8    0.5    0.1    0.0   -0.6    0.2     -0.9    1.1       1    0.8    0.1   -0.1
 工业生产者出厂价格指数(PP      ~     -1.4    -1.3   -1.6   -2.3   -2.7   -2.9   -2.6     -1.9   -1.6    -1.6   -1.9   -2.2   -2.8
                        I)                                                                                                   
        社会消费品零售总额      ~     13.4    13.3   13.4   13.2     --   12.9   12.8     12.6  12.3*      --   15.2   14.9   14.5
        规模以上工业增加值      ~       10    10.2   10.4    9.7     --    9.2    9.3      8.9   9.9*      --   10.3   10.1    9.6
    固定资产投资(不含农户)      ~     20.1    20.2   20.3   20.1     --   20.4   20.6     20.9  21.2*      --   20.6   20.7   20.7
                  贸易差额     311     239     152  286.1  178.2  271.3    204  181.6     -8.8  152.5   291.5  316.2    196  319.9
                                                                                                                             
                      出口     5.6     3.2    -0.3    7.2    5.1   -3.1      1   14.7       10   21.8      25   14.1    2.9   11.6
                      进口     7.6     8.5     7.4    7.0   10.9   -0.7   -0.3   16.8     14.1  -15.2    28.8      6      0    2.4
                                                                                                                             
          广义货币供应量M2      ~     14.3    14.2   14.7   14.5   14.0   15.8   16.1     15.7   15.2    15.9   13.8   13.9   14.1
        月度新增人民币贷款      ~    6,000   7,870  7,113  6,999  8,605  6,674  7,929   10,600  6,200  10,700  4,543  5,229  5,052
 人民币贷款余额同比增长(%)      ~     14.3    14.3   14.1   14.3   14.2   14.5   14.9     14.9     15    15.4     15   15.7   15.9
    
  注: 1.~表示数据未公布。
      2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据。        
      3.*表示1-2月数据合并发布。 （完）

 (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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