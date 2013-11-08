美国金融：纽约FED总裁杜德利仍不认同分拆规模过大银行主张

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透纽约11月8日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，尽管一些议员及至少一位联储同僚都主张，将“大到不能倒”的大型银行予以分拆，是保护美国金融体系的正确路线，但他仍然尚未认同。
杜德利重申他支持要求大型银行制定所谓的生前遗嘱，但他表示这必须同时采取配套措施，包括提高资本及流动性要求规定，以及刺激银行管理层在问题一出现时便动手解决的鼓励诱因。
达拉斯联邦储备银行总裁费希尔曾提议重整大型银行，以打破外界认为大型银行发生问题时都会获得救援的印象。
另一方面，美国参议员Sherrod Brown及David Vitter曾提出一项限制银行举债程度的法案，Elizabeth Warren及一些议员则提议恢复经济大萧条时期的Glass-Steagall法案部分要素，隔离银行的商业银行与投行活动。
“我仍然不认为分拆结构复杂的大型业者是正确作法，”杜德利在纽约大学法学院一项全球经济政策论坛指出。
他表示，这种作法可能会影响大型银行能够让美国客户享受到的规模效益。
“必须考虑到分拆这类银行所产生的成本，”杜德利并表示，“如果分拆后的成份机构整体上仍然具有系统性影响力，分拆这类银行未必能大幅降低整体系统风险。”
至于修改Glass-Steagall法案的提议，杜德利表示，大型银行结合投行及较传统银行业务的作法，是否为促成金融危机的原因，并不明显。
“即使设有适当的解决程序，消除大到不能倒的现象，但大型银行垮台的后果仍然会很混乱，”杜德利称。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
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路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300