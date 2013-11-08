美国金融：纽约FED总裁杜德利仍不认同分拆规模过大银行主张

路透纽约11月8日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，尽管一些议员及至少一位联储同僚都主张，将“大到不能倒”的大型银行予以分拆，是保护美国金融体系的正确路线，但他仍然尚未认同。

杜德利重申他支持要求大型银行制定所谓的生前遗嘱，但他表示这必须同时采取配套措施，包括提高资本及流动性要求规定，以及刺激银行管理层在问题一出现时便动手解决的鼓励诱因。

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔曾提议重整大型银行，以打破外界认为大型银行发生问题时都会获得救援的印象。

另一方面，美国参议员Sherrod Brown及David Vitter曾提出一项限制银行举债程度的法案，Elizabeth Warren及一些议员则提议恢复经济大萧条时期的Glass-Steagall法案部分要素，隔离银行的商业银行与投行活动。

“我仍然不认为分拆结构复杂的大型业者是正确作法，”杜德利在纽约大学法学院一项全球经济政策论坛指出。

他表示，这种作法可能会影响大型银行能够让美国客户享受到的规模效益。

“必须考虑到分拆这类银行所产生的成本，”杜德利并表示，“如果分拆后的成份机构整体上仍然具有系统性影响力，分拆这类银行未必能大幅降低整体系统风险。”

至于修改Glass-Steagall法案的提议，杜德利表示，大型银行结合投行及较传统银行业务的作法，是否为促成金融危机的原因，并不明显。