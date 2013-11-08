《全球市场》亚洲股市跌至四周低点；欧元受累于欧洲央行降息

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
**新兴市场货币**
部分新兴市场货币在过去两周内承压，因投资者认为，美联储在10月29-30日会议上的声明不如预期般温和。
巴西雷亚尔兑美元 、南非兰特兑美元 和智利披索兑美元 周四均触及两个月低点，但亚洲新兴货币表现稍好。
美元走强压低了油价，布兰特原油期货 触及四个月低点每桶103.24美元。原油供应充裕，以及伊朗核谈判取得进展，也令油价承压。
欧洲央行降息后，美国公债守住涨幅，10年期美国公债收益率 守在2.60%，接近本周低点。
虽然美联储缩减购债的传闻对债市利空，但债市最近的话题是美联储官员本周发布的研究报告。该报告认为美联储应该承诺在更长时间内维持低利率。
这些报告的发布时间正值美联储副主席叶伦准备接任主席贝南克之际，被视为是叶伦货币政策思路的重要指南。
“部分美联储官员极力主张不要扩大资产负债表。因此美联储可能开始缩减购债规模，但是也可能选择加强前瞻性指引，”三井住友金融集团外国债券交易主管Arihiro Nagata称。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------