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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 12:03 BJT

《全球市场》亚洲股市跌至四周低点；欧元受累于欧洲央行降息

**新兴市场货币**

部分新兴市场货币在过去两周内承压，因投资者认为，美联储在10月29-30日会议上的声明不如预期般温和。

巴西雷亚尔兑美元 、南非兰特兑美元 和智利披索兑美元 周四均触及两个月低点，但亚洲新兴货币表现稍好。

美元走强压低了油价，布兰特原油期货 触及四个月低点每桶103.24美元。原油供应充裕，以及伊朗核谈判取得进展，也令油价承压。

欧洲央行降息后，美国公债守住涨幅，10年期美国公债收益率 守在2.60%，接近本周低点。

虽然美联储缩减购债的传闻对债市利空，但债市最近的话题是美联储官员本周发布的研究报告。该报告认为美联储应该承诺在更长时间内维持低利率。

这些报告的发布时间正值美联储副主席叶伦准备接任主席贝南克之际，被视为是叶伦货币政策思路的重要指南。

“部分美联储官员极力主张不要扩大资产负债表。因此美联储可能开始缩减购债规模，但是也可能选择加强前瞻性指引，”三井住友金融集团外国债券交易主管Arihiro Nagata称。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
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