更新版 1-离岸人民币：统一中控明年初可望发行宝岛债，额度至少5-10亿人民币

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
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路透台北11月8日 - 台湾食品大厂统一 集团旗下统一中控 周五表示，明年初可望发行宝岛债，额度至少5-10亿人民币。
统一中控财务长陈国煇是在一场活动场边对路透作出上述表述。
〞希望就是明年初前后，QE(美国量化宽松)退场的效应还没反应之前...(额度)看台湾的perfect size(最适规模)是什么，至少5到10亿左右。〞陈国煇说。
陈国煇稍早在一人民币论坛上发言表示，有高度兴趣成为台湾第七档发行的宝岛债。
他表示，2012年人民币不再一面倒升值之后，统一中控改变过去100%美元融资的策略，适度融资转向人民币，以因应在中国大陆的支付需求。
陈国煇指出，统一过去三年发展迅速，对融资需求不减，除在香港发行10亿人民币的点心债外，目前从台湾银行业也已取得约25亿人民币的融资规模。
他并称，此前统一利用昆山政策取得14.9亿人民币的融资额度，目前已从境外汇入5亿人民币至昆山，操作上非常顺利，是资金进入大陆的良好管道。
他认为，台湾在宝岛债的发行及效率上应该更自由开放，与香港及新加坡接轨，让企业容易筹资且增加信心。
统一中控此前曾在香港发行三年期点心债，共募得10亿人民币。
台湾目前由本地及外资金融机构、企业发行的六档人民币债券余额为39亿。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良/林高丽)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------