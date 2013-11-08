更新版 1-离岸人民币：统一中控明年初可望发行宝岛债，额度至少5-10亿人民币

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路透台北11月8日 - 台湾食品大厂统一 集团旗下统一中控 周五表示，明年初可望发行宝岛债，额度至少5-10亿人民币。

统一中控财务长陈国煇是在一场活动场边对路透作出上述表述。

〞希望就是明年初前后，QE(美国量化宽松)退场的效应还没反应之前...(额度)看台湾的perfect size(最适规模)是什么，至少5到10亿左右。〞陈国煇说。

陈国煇稍早在一人民币论坛上发言表示，有高度兴趣成为台湾第七档发行的宝岛债。

他表示，2012年人民币不再一面倒升值之后，统一中控改变过去100%美元融资的策略，适度融资转向人民币，以因应在中国大陆的支付需求。

陈国煇指出，统一过去三年发展迅速，对融资需求不减，除在香港发行10亿人民币的点心债外，目前从台湾银行业也已取得约25亿人民币的融资规模。

他并称，此前统一利用昆山政策取得14.9亿人民币的融资额度，目前已从境外汇入5亿人民币至昆山，操作上非常顺利，是资金进入大陆的良好管道。

他认为，台湾在宝岛债的发行及效率上应该更自由开放，与香港及新加坡接轨，让企业容易筹资且增加信心。

统一中控此前曾在香港发行三年期点心债，共募得10亿人民币。