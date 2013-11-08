中国货币市场：回购利率微升，大行融出意愿不高资金略紧

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海11月8日 - 中国银行间市场周五回购利率 早盘微升。市场人士表示，今日场内流动性略有偏紧，大行融出资金意愿不高，隔夜供给不算多，七天及以上期限资金更难寻觅。
“有点紧，大行出的少，股份制(商业银行)也就平吧，有的还在借，”上海一商业银行交易员称。
北京一国有银行交易员则指出，“今天资金有点紧...上旬这两天应该是有SLF到期的，可能是(续做)缩量了。”
中国央行网站周三新增了“常备借贷便利（SLF）”栏目，网站数据显示，6月至9月常备借贷便利操作余额分别为4,160亿、3,960亿、4,100亿和3,860亿元人民币。
上海另一商业银行交易员还提到，隔夜和七天回购开盘价接近上日价格，成交量也不小，导致盘中价格基本围绕开盘价波动，早盘隔夜品种供给不多，七天期限资金更难觅身影。
此外，针对官方最新公布10月中国贸易顺差达311亿美元，该交易员表示，理论上应该是有助于银行间流动性，但“还要看央行有没有把这些美元买走，10月份人民币连续创新高，升值压力很大，如果央行没买，在市场上只是多了美元，没有多人民币。”
中国海关周五公布，10月出口同比增长5.6%，进口增长7.6%；当月贸易顺差为311亿美元，路透调查预估中值为顺差239亿美元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:51 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
----------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.7670 3.7356 +3.14
七天 3.9429 3.9028 +4.01
14天 4.6156 4.5686 +4.70
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.8600 2.8450 +101.50
七天 3.9550 3.5850 +37.00
14天 4.2900 3.8700 +42.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.8100 3.7900 +2.00
七天 4.0400 3.9500 +9.00
14天 4.6300 4.6000 +3.00
Shibor
其中:隔夜 3.7610 3.7300 +3.10
七天 3.9390 3.8910 +4.80
三个月 4.6944 4.6933 +0.11
---------------------------------------------------- (完) (发稿 丁淑琴; 审校 林高丽)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------