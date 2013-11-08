中国货币市场：回购利率微升，大行融出意愿不高资金略紧

路透上海11月8日 - 中国银行间市场周五回购利率 早盘微升。市场人士表示，今日场内流动性略有偏紧，大行融出资金意愿不高，隔夜供给不算多，七天及以上期限资金更难寻觅。

“有点紧，大行出的少，股份制(商业银行)也就平吧，有的还在借，”上海一商业银行交易员称。

北京一国有银行交易员则指出，“今天资金有点紧...上旬这两天应该是有SLF到期的，可能是(续做)缩量了。”

中国央行网站周三新增了“常备借贷便利（SLF）”栏目，网站数据显示，6月至9月常备借贷便利操作余额分别为4,160亿、3,960亿、4,100亿和3,860亿元人民币。

上海另一商业银行交易员还提到，隔夜和七天回购开盘价接近上日价格，成交量也不小，导致盘中价格基本围绕开盘价波动，早盘隔夜品种供给不多，七天期限资金更难觅身影。

此外，针对官方最新公布10月中国贸易顺差达311亿美元，该交易员表示，理论上应该是有助于银行间流动性，但“还要看央行有没有把这些美元买走，10月份人民币连续创新高，升值压力很大，如果央行没买，在市场上只是多了美元，没有多人民币。”

中国海关周五公布，10月出口同比增长5.6%，进口增长7.6%；当月贸易顺差为311亿美元，路透调查预估中值为顺差239亿美元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:51 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.7670 3.7356 +3.14

七天 3.9429 3.9028 +4.01

14天 4.6156 4.5686 +4.70

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.8600 2.8450 +101.50

七天 3.9550 3.5850 +37.00

14天 4.2900 3.8700 +42.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.8100 3.7900 +2.00

七天 4.0400 3.9500 +9.00

14天 4.6300 4.6000 +3.00

Shibor

其中:隔夜 3.7610 3.7300 +3.10

七天 3.9390 3.8910 +4.80

三个月 4.6944 4.6933 +0.11