《外汇专栏》有美联储在，欧洲央行不管说什么都不能阻止欧元跌向1.30

(本文作者是路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley

路透伦敦11月7日 - 不管欧洲央行周四作出什么决定，欧元兑美元 还是会延续跌势。

和欧元区相比，美国经济展望更好，货币政策前景也更趋于收紧，再加上大量页岩气储备有助于抑制通胀，这些都是支撑美元的因素。

作为汇率走势的重要推动力，美国和欧元区的债券收益率也明显利多美元。

10年期美国公债 收益率约为2.65%，而10年期德债 收益率仅为1.75%。

尽管美国联邦储备理事会(美联储)继续执行每月850亿美元购债计划以稳定本国收益率，与此同时欧洲央行的资产负债表规模却在不断萎缩。但这并不能改变欧元走弱的趋势。

这至少在一定程度上暗示，交易员认为随着时间的推移，美国的通胀风险要比德国，乃至整个欧元区更大。

这也表明，无论周五美国就业数据如何，美联储都将逐步收回货币宽松政策，这一点是毫无疑问的。

美国就业数据即便不好，也不会改变美联储宽松政策退场的方向，充其量只是延迟这个过程罢了。

固定收益投资组合经理人对此心知肚明，如果美国公债价格因为美国就业数据令人失望而上扬，就会有很多人考虑卖出10年期券，而将资金重新投向较短年期的债券。

对他们而言，是不是持有美元根本不是问题，他们考虑的是投资哪一段年期的债券可以获得最大收益。既然宽松货币政策的退场一定会到来，那么长期美债价格的涨势应该就不能一直持续。

美联储力图通过大规模资产购买来压低美国长债收益率，如果这一行动的规模缩减，从逻辑上讲应会产生相反的效果。

假如这种推测是正确的，收益率差有利于美元兑欧元的局面就会大致延续下去，也使人更加相信，随着时间的推移，美国比欧元更易受到通胀的困扰。

但这种看法能站得住脚吗？如果美国的通胀继续受到抑制呢？美国8月通胀率为1.2%，远低于美联储2%的中期目标。

有一种观点认为，至少在未来10年，美国经济会得到页岩气的慷慨馈赠。价格相对低廉的页岩气将刺激美国经济的成长，而同时又能缓和通胀压力的影响。

这种油气资源还应有助于降低美国对进口石油的依赖，对贸易逆差产生正面影响。

**欧洲难以出现页岩气革命**

欧洲领导人承认，由于地质条件不同、土地所有权问题以及环境忧虑，欧盟也许不会出现与美国那样规模的页岩气革命。

实际上，德国转向发展成本更高的再生能源，可能将削弱这个欧元区第一大出口国的国际竞争力，起码在未来10年是如此。

如果说市场对欧元区和美国通胀预期的对比，是夸大了后者的通胀威胁，但其支持欧元/美元下跌的论据还是很充分的。

果真如此，欧元兑美元可能在2014年第一季逐渐跌破1.30美元。(完)