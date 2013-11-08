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货币新闻 | 2013年 11月 8日 星期五 12:24 BJT

香港新股：信达资产获联交所批准其高至20亿美元的IPO--消息

路透香港11月8日 - 据一名熟知情况的消息人士周五对路透称，中国信达资产管理公司获香港联交所批准其高至20亿美元的首次公开发售（IPO）。

消息人士并称，信达最快于下周一进行预先推介。

据汤森路透旗下IFR此前报导称，美银美林 、瑞信 、高盛 、摩根士丹利 和瑞银 担任信达IPO的联席全球协调人。

信达为中国四大国有资产管理公司之一，于2010年在北京成立，初期主要收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，其后扩展至对外投资、发行金融债券、资产证券化等业务。

2012年信达引入全国社会保障基金理事会、瑞银集团 、中信资本控股和渣打银行四家战略投资者，合占逾16%股份。（完）
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