香港新股：信达资产获联交所批准其高至20亿美元的IPO--消息

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透香港11月8日 - 据一名熟知情况的消息人士周五对路透称，中国信达资产管理公司获香港联交所批准其高至20亿美元的首次公开发售（IPO）。
消息人士并称，信达最快于下周一进行预先推介。
据汤森路透旗下IFR此前报导称，美银美林 、瑞信 、高盛 、摩根士丹利 和瑞银 担任信达IPO的联席全球协调人。
信达为中国四大国有资产管理公司之一，于2010年在北京成立，初期主要收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，其后扩展至对外投资、发行金融债券、资产证券化等业务。
2012年信达引入全国社会保障基金理事会、瑞银集团 、中信资本控股和渣打银行四家战略投资者，合占逾16%股份。（完）
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
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路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300