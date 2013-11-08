《路透碳点》中国碳排放许可价格在交易初期将不到5美元--调查

路透伦敦/北京11月7日 - 周四发布的一项调查结果显示，在中国刚刚起步的碳排放交易市场，最初几年的排放许可价格将不到每吨5美元，比遭受危机重创的欧洲市场还低。

澳洲咨询机构Climate Bridge进行的此项调查发现，受访企业认为，缺乏监管将阻碍碳排放交易的进行。

作为全球最大的碳排放国家，中国将在多个地区设立碳排放交易试点，作为建立全国性碳排放交易体系的第一步。建立该体系旨在控制导致气候变化的二氧化碳气体排放。

但受访者表示，有关这一市场的不少法规和管理章程尚未出台，参与交易的各方在监控、报告与排放核实等方面也几乎没有任何经验。

Climate Bridge就碳排放交易发展的问题，访问了来自大型排放企业、咨询公司和学术机构的83名代表。

“(建立成熟市场的)主要障碍来自政策混乱，而非市场经营，”报告称。

该机构称，如果地方政府宣布更加明确的交易规定，中国的碳排放市场可能加速发展。

有80%的受访者指出，排放许可的交易2015年之前可能有限；75%的人表示，中国碳排放许可的价格在交易初期将为每吨30元人民币(4.92美元)。

在中国确定的七个碳排放交易试点中，只有深圳建立了排放交易市场并已投入运行。北京、广东和上海计划在年底前设立碳排放交易市场。

调查受访者对于该市场的长期发展看法乐观，有三分之二的人表示，相信全国碳排放交易系统(ETS)将在2015-2020年期间建立。