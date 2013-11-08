《路透碳点》中国碳排放许可价格在交易初期将不到5美元--调查

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透伦敦/北京11月7日 - 周四发布的一项调查结果显示，在中国刚刚起步的碳排放交易市场，最初几年的排放许可价格将不到每吨5美元，比遭受危机重创的欧洲市场还低。
澳洲咨询机构Climate Bridge进行的此项调查发现，受访企业认为，缺乏监管将阻碍碳排放交易的进行。
作为全球最大的碳排放国家，中国将在多个地区设立碳排放交易试点，作为建立全国性碳排放交易体系的第一步。建立该体系旨在控制导致气候变化的二氧化碳气体排放。
但受访者表示，有关这一市场的不少法规和管理章程尚未出台，参与交易的各方在监控、报告与排放核实等方面也几乎没有任何经验。
Climate Bridge就碳排放交易发展的问题，访问了来自大型排放企业、咨询公司和学术机构的83名代表。
“(建立成熟市场的)主要障碍来自政策混乱，而非市场经营，”报告称。
该机构称，如果地方政府宣布更加明确的交易规定，中国的碳排放市场可能加速发展。
有80%的受访者指出，排放许可的交易2015年之前可能有限；75%的人表示，中国碳排放许可的价格在交易初期将为每吨30元人民币(4.92美元)。
在中国确定的七个碳排放交易试点中，只有深圳建立了排放交易市场并已投入运行。北京、广东和上海计划在年底前设立碳排放交易市场。
调查受访者对于该市场的长期发展看法乐观，有三分之二的人表示，相信全国碳排放交易系统(ETS)将在2015-2020年期间建立。
多数人士称，创建全国性的碳排放市场将令中国政府在国际气候变化谈判中更有影响力。(完) (编译 徐文焰；审校 王洋)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------