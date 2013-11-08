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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 12:39 BJT

《路透碳点》中国碳排放许可价格在交易初期将不到5美元--调查

路透伦敦/北京11月7日 - 周四发布的一项调查结果显示，在中国刚刚起步的碳排放交易市场，最初几年的排放许可价格将不到每吨5美元，比遭受危机重创的欧洲市场还低。

澳洲咨询机构Climate Bridge进行的此项调查发现，受访企业认为，缺乏监管将阻碍碳排放交易的进行。

作为全球最大的碳排放国家，中国将在多个地区设立碳排放交易试点，作为建立全国性碳排放交易体系的第一步。建立该体系旨在控制导致气候变化的二氧化碳气体排放。

但受访者表示，有关这一市场的不少法规和管理章程尚未出台，参与交易的各方在监控、报告与排放核实等方面也几乎没有任何经验。

Climate Bridge就碳排放交易发展的问题，访问了来自大型排放企业、咨询公司和学术机构的83名代表。

“(建立成熟市场的)主要障碍来自政策混乱，而非市场经营，”报告称。

该机构称，如果地方政府宣布更加明确的交易规定，中国的碳排放市场可能加速发展。

有80%的受访者指出，排放许可的交易2015年之前可能有限；75%的人表示，中国碳排放许可的价格在交易初期将为每吨30元人民币(4.92美元)。

在中国确定的七个碳排放交易试点中，只有深圳建立了排放交易市场并已投入运行。北京、广东和上海计划在年底前设立碳排放交易市场。

调查受访者对于该市场的长期发展看法乐观，有三分之二的人表示，相信全国碳排放交易系统(ETS)将在2015-2020年期间建立。

多数人士称，创建全国性的碳排放市场将令中国政府在国际气候变化谈判中更有影响力。(完) (编译 徐文焰；审校 王洋)
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