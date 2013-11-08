全球金融：外汇交易下滑，美国意外维持QE与汇市操纵案调查影响人气

路透伦敦11月7日 - 周四数据显示，10月汤森路透平台的现汇日均交易量下滑，这也同时反映出整个汇市成交的普遍下降。

此前美联储意外决定暂不缩减货币刺激，且全球监管当局对汇市操纵展开调查，都或对外汇交易造成影响。

汤森路透包括Dealing与Matching在内的主要交易平台，10月日均现汇成交额是970亿美元，为2010年1月开始记录该数据以来最低，较9月的1,100亿美元减少11.8%，比上年同期的1,200亿美元则减少19.1%。

本周稍早，汤森路透外汇交易业务竞争对手EBS称，其10月日均外汇交易额较9月下滑5%至770亿美元，同比则减少17%。

EBS是欧元 、日圆 和瑞郎 等货币的领先交易平台，而汤森路透平台上，英镑、澳元和加元等货币比较活跃。

“近来成交减少的最重要因素是美联储的意外决策，造成投资者对其解读美联储意向的能力有点丧失信心，”一位对冲基金经理表示。

另外，银行面临的监管整体加强，比如被要求持有更多资本，这些导致银行承担风险意愿下降。