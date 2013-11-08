全球金融：外汇交易下滑，美国意外维持QE与汇市操纵案调查影响人气

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透伦敦11月7日 - 周四数据显示，10月汤森路透平台的现汇日均交易量下滑，这也同时反映出整个汇市成交的普遍下降。
此前美联储意外决定暂不缩减货币刺激，且全球监管当局对汇市操纵展开调查，都或对外汇交易造成影响。
汤森路透包括Dealing与Matching在内的主要交易平台，10月日均现汇成交额是970亿美元，为2010年1月开始记录该数据以来最低，较9月的1,100亿美元减少11.8%，比上年同期的1,200亿美元则减少19.1%。
本周稍早，汤森路透外汇交易业务竞争对手EBS称，其10月日均外汇交易额较9月下滑5%至770亿美元，同比则减少17%。
EBS是欧元 、日圆 和瑞郎 等货币的领先交易平台，而汤森路透平台上，英镑、澳元和加元等货币比较活跃。
“近来成交减少的最重要因素是美联储的意外决策，造成投资者对其解读美联储意向的能力有点丧失信心，”一位对冲基金经理表示。
另外，银行面临的监管整体加强，比如被要求持有更多资本，这些导致银行承担风险意愿下降。
目前尚无直接证据显示，全球外汇操纵案调查影响到了外汇交易量，不过市场人士对此的确非常敏感。一些大型银行的交易员已经因该项调查而暂时休假或者停职。(完) (编译 隋芬; 审校 杜明霞)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
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路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300