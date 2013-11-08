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货币新闻 | 2013年 11月 8日 星期五 12:28 BJT

中国钢铁: 10月铁矿砂及其精矿进口6,783万吨,低于上月--海关

路透北京11月8日 - 中国海关周五称,10月铁矿砂及其精矿进口6,783万吨,较上月下降9.1%.

海关并称,10月出口钢材507万吨,环比上升3.0%;10月进口钢材114万吨,环比下降8.1%.(完)
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