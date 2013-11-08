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货币新闻 | 2013年 11月 8日 星期五 12:30 BJT

中国原油: 10月进口原油2,041万吨,低于上月--海关

路透北京11月8日 - 中国海关周五称,中国10月进口原油2,041万吨,较上月的2,568万吨下降20.5%.

中国10月成品油进口292万吨,环比下降3.9%;10月成品油出口241万吨,环比上升12.6%.(完)
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