中国金属: 10月未锻造铜及铜材进口406,708吨,低于上月--海关

路透北京11月8日 - 中国海关周五称,10月未锻造铜及铜材进口406,708吨,较上月的457,847吨下降11.2%;10月废铜进口36万吨,低于上月的39万吨. 海关并称,10月未锻造的铝及铝材进口98,672吨,低于上月的106,090吨;10月进口废铝21万吨,低于上月的23万吨. 此外,中国10月未锻轧铝出口52,943吨,低于上月的52,982吨.(完)