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货币新闻 | 2013年 11月 8日 星期五 12:33 BJT

中国大豆: 10月进口大豆419万吨,低于上月--海关

路透北京11月8日 - 中国海关周五公布,中国10月进口大豆419万吨,较上月的470万吨下降10.9%.

10月中国进口食用植物油54万吨,较上月下降5.3%.(完)
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