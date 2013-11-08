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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 12:36 BJT

表格: 中国10月进出口重点商品量值表

路透北京11月8日 - 以下是中国海关周五公布的2013年10月全国进出口重点商品量值,以及环比与同比数据:

 **原油及成品油**
                              10月        上月     环比%    去年同期     同比%      1-10月     同比%
===进口===              （百万吨）  （百万吨）            （百万吨）            （百万吨）          
  原油                       20.41       25.68     -20.5       23.68     -13.8      231.62       3.4
  成品油                      2.92        3.04      -3.9        3.20      -8.8       33.38       3.8
===出口===                                                                                          
  原油                        0.11        0.07      57.1        0.35     -68.6        1.43     -35.9
  成品油                      2.41        2.14      12.6        1.83      31.7       23.76      21.1
===净进口===                                                                                        
  原油                       20.30       25.61     -20.7       23.33     -13.0      230.19       3.8
  成品油                      0.51        0.90     -43.3        1.37     -62.8        9.62     -23.3

 **基本金属**
                              10月        上月     环比%    去年同期     同比%      1-10月     同比%
===进口===                  （吨）      （吨）                （吨）                （吨）          
  未锻造的铜及铜材         406,708     457,847     -11.2     321,879      26.4   3,664,980      -7.0
  废铜                     360,000     390,000      -7.7     390,000      -7.7   3,550,000     -10.1
  未锻造的铝及铝材          98,672     106,090      -7.0     101,174      -2.5     750,270     -27.3
  废铝                     210,000     230,000      -8.7     200,000       5.0   2,020,000      -5.7
  氧化铝                   460,000     450,000       2.2     370,000      24.3   2,940,000     -28.2
===出口===                                                                                          
  未锻轧铝                  52,943      52,982      -0.1      38,846      36.3     461,251     -14.6

 **煤炭和钢铁**
                              10月        上月     环比%    去年同期     同比%      1-10月     同比%
===进口===              （百万吨）  （百万吨）            （百万吨）            （百万吨）          
  铁矿石及其精矿             67.83       74.58      -9.1       56.43      20.2      668.35      10.1
  钢材                        1.14        1.24      -8.1        1.03      10.7       11.62       0.6
  钢坯及粗锻件                0.02        0.02       0.0        0.02       0.0        0.46      57.8
===出口===                                                                                          
  煤                          0.40        0.49     -18.4        0.44      -9.1        6.31     -20.0
  焦炭及半焦炭                0.52        0.31      67.7        0.05     940.0        3.24     257.0
  钢材                        5.07        4.92       3.0        4.84       4.8       51.97      13.6
  钢坯及粗锻件                0.00        0.00       N/A        0.00       N/A        0.00     -34.8
===净出口===                                                                                        
  钢材                        3.93        3.68       6.8        3.81       3.1       40.35      18.0

 **橡胶和谷物**
                              10月        上月     环比%    去年同期     同比%      1-10月     同比%
===进口===                  （吨）      （吨）                （吨）                （吨）          
  大豆（百万吨）              4.19        4.70     -10.9        4.03       4.0       49.94       3.3
  食用植物油               540,000     570,000      -5.3     900,000     -40.0   6,520,000       1.7
  天然橡胶（包括胶乳）     190,000     180,000       5.6     170,000      11.8   1,860,000       6.1
  合成橡胶（包括胶乳）     130,876     112,500      16.3     125,339       4.4   1,251,759       4.5
===出口===                                                                                          
  玉米                         467      50,641     -99.1       1,633     -71.4      71,871     -71.3
  食糖                       3,927       3,109      26.3       3,318      18.4      39,997      -0.6
  大米                      42,109      36,380      15.7      10,423     304.0     405,269      63.6

 
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