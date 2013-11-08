表格: 中国10月进出口重点商品量值表

路透北京11月8日 - 以下是中国海关周五公布的2013年10月全国进出口重点商品量值,以及环比与同比数据: **原油及成品油** 10月 上月 环比% 去年同期 同比% 1-10月 同比% ===进口=== （百万吨） （百万吨） （百万吨） （百万吨） 原油 20.41 25.68 -20.5 23.68 -13.8 231.62 3.4 成品油 2.92 3.04 -3.9 3.20 -8.8 33.38 3.8 ===出口=== 原油 0.11 0.07 57.1 0.35 -68.6 1.43 -35.9 成品油 2.41 2.14 12.6 1.83 31.7 23.76 21.1 ===净进口=== 原油 20.30 25.61 -20.7 23.33 -13.0 230.19 3.8 成品油 0.51 0.90 -43.3 1.37 -62.8 9.62 -23.3 **基本金属** 10月 上月 环比% 去年同期 同比% 1-10月 同比% ===进口=== （吨） （吨） （吨） （吨） 未锻造的铜及铜材 406,708 457,847 -11.2 321,879 26.4 3,664,980 -7.0 废铜 360,000 390,000 -7.7 390,000 -7.7 3,550,000 -10.1 未锻造的铝及铝材 98,672 106,090 -7.0 101,174 -2.5 750,270 -27.3 废铝 210,000 230,000 -8.7 200,000 5.0 2,020,000 -5.7 氧化铝 460,000 450,000 2.2 370,000 24.3 2,940,000 -28.2 ===出口=== 未锻轧铝 52,943 52,982 -0.1 38,846 36.3 461,251 -14.6 **煤炭和钢铁** 10月 上月 环比% 去年同期 同比% 1-10月 同比% ===进口=== （百万吨） （百万吨） （百万吨） （百万吨） 铁矿石及其精矿 67.83 74.58 -9.1 56.43 20.2 668.35 10.1 钢材 1.14 1.24 -8.1 1.03 10.7 11.62 0.6 钢坯及粗锻件 0.02 0.02 0.0 0.02 0.0 0.46 57.8 ===出口=== 煤 0.40 0.49 -18.4 0.44 -9.1 6.31 -20.0 焦炭及半焦炭 0.52 0.31 67.7 0.05 940.0 3.24 257.0 钢材 5.07 4.92 3.0 4.84 4.8 51.97 13.6 钢坯及粗锻件 0.00 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 -34.8 ===净出口=== 钢材 3.93 3.68 6.8 3.81 3.1 40.35 18.0 **橡胶和谷物** 10月 上月 环比% 去年同期 同比% 1-10月 同比% ===进口=== （吨） （吨） （吨） （吨） 大豆（百万吨） 4.19 4.70 -10.9 4.03 4.0 49.94 3.3 食用植物油 540,000 570,000 -5.3 900,000 -40.0 6,520,000 1.7 天然橡胶（包括胶乳） 190,000 180,000 5.6 170,000 11.8 1,860,000 6.1 合成橡胶（包括胶乳） 130,876 112,500 16.3 125,339 4.4 1,251,759 4.5 ===出口=== 玉米 467 50,641 -99.1 1,633 -71.4 71,871 -71.3 食糖 3,927 3,109 26.3 3,318 18.4 39,997 -0.6 大米 42,109 36,380 15.7 10,423 304.0 405,269 63.6 .