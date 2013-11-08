表格: 中国10月进出口重点商品量值表

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透北京11月8日 - 以下是中国海关周五公布的2013年10月全国进出口重点商品量值,以及环比与同比数据: **原油及成品油** 10月 上月 环比% 去年同期 同比% 1-10月 同比% ===进口=== （百万吨） （百万吨） （百万吨） （百万吨） 原油 20.41 25.68 -20.5 23.68 -13.8 231.62 3.4 成品油 2.92 3.04 -3.9 3.20 -8.8 33.38 3.8 ===出口=== 原油 0.11 0.07 57.1 0.35 -68.6 1.43 -35.9 成品油 2.41 2.14 12.6 1.83 31.7 23.76 21.1 ===净进口=== 原油 20.30 25.61 -20.7 23.33 -13.0 230.19 3.8 成品油 0.51 0.90 -43.3 1.37 -62.8 9.62 -23.3 **基本金属** 10月 上月 环比% 去年同期 同比% 1-10月 同比% ===进口=== （吨） （吨） （吨） （吨） 未锻造的铜及铜材 406,708 457,847 -11.2 321,879 26.4 3,664,980 -7.0 废铜 360,000 390,000 -7.7 390,000 -7.7 3,550,000 -10.1 未锻造的铝及铝材 98,672 106,090 -7.0 101,174 -2.5 750,270 -27.3 废铝 210,000 230,000 -8.7 200,000 5.0 2,020,000 -5.7 氧化铝 460,000 450,000 2.2 370,000 24.3 2,940,000 -28.2 ===出口=== 未锻轧铝 52,943 52,982 -0.1 38,846 36.3 461,251 -14.6 **煤炭和钢铁** 10月 上月 环比% 去年同期 同比% 1-10月 同比% ===进口=== （百万吨） （百万吨） （百万吨） （百万吨） 铁矿石及其精矿 67.83 74.58 -9.1 56.43 20.2 668.35 10.1 钢材 1.14 1.24 -8.1 1.03 10.7 11.62 0.6 钢坯及粗锻件 0.02 0.02 0.0 0.02 0.0 0.46 57.8 ===出口=== 煤 0.40 0.49 -18.4 0.44 -9.1 6.31 -20.0 焦炭及半焦炭 0.52 0.31 67.7 0.05 940.0 3.24 257.0 钢材 5.07 4.92 3.0 4.84 4.8 51.97 13.6 钢坯及粗锻件 0.00 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 -34.8 ===净出口=== 钢材 3.93 3.68 6.8 3.81 3.1 40.35 18.0 **橡胶和谷物** 10月 上月 环比% 去年同期 同比% 1-10月 同比% ===进口=== （吨） （吨） （吨） （吨） 大豆（百万吨） 4.19 4.70 -10.9 4.03 4.0 49.94 3.3 食用植物油 540,000 570,000 -5.3 900,000 -40.0 6,520,000 1.7 天然橡胶（包括胶乳） 190,000 180,000 5.6 170,000 11.8 1,860,000 6.1 合成橡胶（包括胶乳） 130,876 112,500 16.3 125,339 4.4 1,251,759 4.5 ===出口=== 玉米 467 50,641 -99.1 1,633 -71.4 71,871 -71.3 食糖 3,927 3,109 26.3 3,318 18.4 39,997 -0.6 大米 42,109 36,380 15.7 10,423 304.0 405,269 63.6 .
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------