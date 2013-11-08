中国汇市：人民币早盘随中间价创近两周新高，受强劲贸易数据带动

* 人民币即期早盘随中间价创近两周新高

* 受10月贸易数据强劲带动

* 隔夜美元指数大涨，但人民币中间价逆势升近百点子

* 人民币突破6.09元后，大行购汇盘出现将汇价拉回

路透上海11月8日 - 人民币兑美元即期 周五早盘跟随中间价创近两周新高。尽管隔夜美元指数大涨，但人民币中间价却逆势大幅高开近百点子；最新公布的中国10月贸易数据亦十分强劲，提振人民币盘中再度向上突破6.09关口，但之后大行购汇盘出现将汇价拉回。

交易员认为，三中全会召开在即，预计汇市短期将维持稳定态势，围绕6.09元关口窄幅整理，但之后仍有望继续升值步伐。

一外资行交易员指出，受贸易数据提振，早盘人民币即期汇价大幅拉高，一度突破6.09关口，之后受大行购汇影响快速走低，“即期汇率的过山车可能是个别大行设在6.09上方的(美元)买盘报价，影响了市场的情绪。”

中国海关稍早公布，10月出口同比增长5.6%，进口增长7.6%，路透调查预估分别为增长3.2%和8.5%，9月时则分别为下降0.3%和上升7.4%；10月贸易顺差为311亿美元，路透预估为239亿美元。

北京时间13:02，人民币兑美元即期报6.0903元，上日收报6.0908元。今日人民币兑美元中间价 为6.1355元，上日中间价为6.1450元。

上海一中资银行交易员称，十八届三中全会召开在即，汇市维稳意味较浓，估计今天将横盘整理，短期区间料将在6.08-6.10之间盘整。而昨日欧元意外降息，愈加靠近低息货币的行列，一定程度加重人民币升值压力。

欧洲央行周四将指标利率调降至纪录低位，并表示由于通胀下滑，央行仍有可能继续降息，以防止欧元区经济复苏陷入停滞。

亦有外资行交易员认为，贸易数据强劲令人民币升值预期更为乐观，年底前甚至有望升破6.05元。

全球汇市，欧元在亚洲早盘走势艰难，此前欧洲央行意外降息推动欧元跌至近八周低点。但周五稍晚将发布美国非农就业数据，令美元涨势稍缓。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1550/87，上日尾盘为6.1560。

北京时间13:15，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0769/98元，上一交易日尾盘报6.0835元。