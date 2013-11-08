中国汇市：人民币早盘随中间价创近两周新高，受强劲贸易数据带动

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
* 人民币即期早盘随中间价创近两周新高
* 受10月贸易数据强劲带动
* 隔夜美元指数大涨，但人民币中间价逆势升近百点子
* 人民币突破6.09元后，大行购汇盘出现将汇价拉回
路透上海11月8日 - 人民币兑美元即期 周五早盘跟随中间价创近两周新高。尽管隔夜美元指数大涨，但人民币中间价却逆势大幅高开近百点子；最新公布的中国10月贸易数据亦十分强劲，提振人民币盘中再度向上突破6.09关口，但之后大行购汇盘出现将汇价拉回。
交易员认为，三中全会召开在即，预计汇市短期将维持稳定态势，围绕6.09元关口窄幅整理，但之后仍有望继续升值步伐。
一外资行交易员指出，受贸易数据提振，早盘人民币即期汇价大幅拉高，一度突破6.09关口，之后受大行购汇影响快速走低，“即期汇率的过山车可能是个别大行设在6.09上方的(美元)买盘报价，影响了市场的情绪。”
中国海关稍早公布，10月出口同比增长5.6%，进口增长7.6%，路透调查预估分别为增长3.2%和8.5%，9月时则分别为下降0.3%和上升7.4%；10月贸易顺差为311亿美元，路透预估为239亿美元。
北京时间13:02，人民币兑美元即期报6.0903元，上日收报6.0908元。今日人民币兑美元中间价 为6.1355元，上日中间价为6.1450元。
上海一中资银行交易员称，十八届三中全会召开在即，汇市维稳意味较浓，估计今天将横盘整理，短期区间料将在6.08-6.10之间盘整。而昨日欧元意外降息，愈加靠近低息货币的行列，一定程度加重人民币升值压力。
欧洲央行周四将指标利率调降至纪录低位，并表示由于通胀下滑，央行仍有可能继续降息，以防止欧元区经济复苏陷入停滞。
亦有外资行交易员认为，贸易数据强劲令人民币升值预期更为乐观，年底前甚至有望升破6.05元。
全球汇市，欧元在亚洲早盘走势艰难，此前欧洲央行意外降息推动欧元跌至近八周低点。但周五稍晚将发布美国非农就业数据，令美元涨势稍缓。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1550/87，上日尾盘为6.1560。
北京时间13:15，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0769/98元，上一交易日尾盘报6.0835元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------