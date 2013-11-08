美国航母强势印证“重返亚太”战略

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透南海11月7日 - 五角大楼削减预算以及华盛顿政治僵局的因素，导致外界怀疑美国“重返亚太”的战略是否能持续，但美国“乔治·华盛顿号”航空母舰飞行甲板上的景象，则清晰展示了美国军事部署。
F-18“超级大黄蜂”战斗机在甲板上轰鸣作响，这里距离中国海岸线不足300公里，展示美国海军在亚洲的强势存在，中国分析人士担心这可能遏制中国的崛起。
30公里外有一艘中国的海军护卫舰，处于护卫航母的美国军舰和飞机的监控范围内。
美国官员正在该航空母舰上接待中国人民解放军官员，这是两国军方接触的一部分。前述中国护卫舰未受到邀请。
“乔治·华盛顿号”航母战斗群指挥官蒙哥马利（Mark Montgomery）指着左侧雾霾中中国护卫舰的方向称，这种相互之间的狭路相逢越来越常见了。
“你肯定可以看到，中国海军正在推动现代化和扩张。那么很自然，他们会在我们的附近活动。”
蒙哥马利表示，与中国海军舰艇进行定期沟通是“专业的”，且美国海军决心以“透明和公开的方式”修复关系。
“对于他们在我们的船只附近活动，我毫不介意。”
“乔治·华盛顿号”平时部署在位于日本横须贺的基地，是美国海军在亚洲最醒目的军事存在，也是美国“重返亚太”战略的关键之一。
该航母该数月来在该地区多地执行联合演习和训练等任务后，将于周五抵达香港。（完） 编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------