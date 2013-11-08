Tesla电动汽车六周内第三次起火，股价重挫

(本文由路透中文网编译提供)

路透底特律11月7日 - Tesla Motors 称，旗下的Model S电动汽车在田纳西州Smyrna的一起高速公路事故后起火。这是该款车六周以来发生的第三次起火事件，该公司股价周四下跌9%。

田纳西州高速巡警称，这辆2013款的Model S碾过的一个牵引装置撞到汽车底盘，引发电路起火。事故发生在24号州际公路，一名高速公路调度员称，该车“大面积”受损。

该车底盘上有电镀保护层，保护锂电池组。Tesla称，尚不清楚起火是否涉及电池本身。

Model S第一次起火事故发生在10月1日，在西雅图附近。第二次起火发生在10月稍晚些时候，地点在墨西哥的Merida。

Tesla Motors Club网站上有最新起火事件的照片，Tesla公司发言人确认了该事故。

尽管事故中驾驶员都没有受伤，起火的新闻仍对Tesla不妙。第一次起火事件发生后，该公司股价已经回落逾27%，本周跌幅已经是2012年5月以来最大单周跌幅。（完）