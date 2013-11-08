澳新汇市：澳元和新西兰元原地踏步，中国贸易数据带动的涨势短暂

中国10月从澳洲进口较上年同期激增56.2%，为至少一年来同比最高增速。

这种趋势对疲弱的澳洲经济来说是好消息。澳洲央行周五调降对经济成长预估，而且表示若有必要还可能进一步放宽政策。

澳央行预计预计2014年经济增速将为2-3%，低于之前预估的2.5-3.5%。但央行仍然预计2015年经济增速将加快至2.75-4.5%，与之前预估相同。

澳元兑欧元削减涨幅，兑全线扬升的日圆亦走势艰难。

目前焦点在美国非农就业报告上。若数据强劲可能增加联储提早而不是推迟缩减刺激的可能性。

“如果数据意外的好，澳元将大幅下跌，”Arab Bank Australia的交易员David Scutt表示。

新西兰元兑美元 略微上扬至0.8330，在中国数据公布后一度升至0.8345。新西兰元本周迄今已涨0.7%。

新西兰元短期支撑位在0.8305，以及之后的0.8280，0.8355为首道阻力位。(完)

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